¡Madison Anderson cumple un sueño profesional y personal junto a Giselle Blondet! La ganadora de La casa de los famosos 3 recibe la oportunidad de su vida. ¡Así lo vivió! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Anderson Credit: IG/Madison Anderson Su triunfo en La casa de los famosos 3 ha llevado consigo un sinfín de buenas noticias y, sobre todo, oportunidades profesionales. Si recientemente, Madison Anderson era anunciada como una de las anfitrionas de la alfombra roja de la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano que se llevará a cabo el jueves 15 de junio, ahora se suma un nuevo logro. Uno muy especial para ella porque la une aun más a sus raíces puertorriqueñas, esas que tanto ama y con tanto orgullo representa. Este domingo, Madison ha sido la invitada de honor, junto a Giselle Blondet, de formar parte del reconocido y ya tradicional Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York. Madison Anderson Madison Anderson en el desfile puertorriqueño de Nueva York | Credit: IG/Madison Anderson Visiblemente emocionada, contó con el apoyo y el cariño de su compatriota, con quien recorrió las calles de la Gran Manzana. "Qué honor ser parte de este gran evento de cultura y tradición puertorriqueña, gracias a Telemundo por la invitación", expresó. Junto a Giselle caminaron, cantaron, bailaron y saludaron a los allí presentes que estaban felices de ver a estas dos mujeres representando su bandera. Por su parte, la co-presentadora de La mesa caliente tuvo también unas bonitas palabras tras lo vivido y para su compañera Madison. "Qué momentos más hermosos y emocionantes he vivido en este Desfile Nacional Puertorriqueño en NY. Gracias, gracias por todo ese amor que es correspondido porque los quiero y les agradezco esos detalles tan lindos que tienen conmigo. Y me encantó conocerla a ella, Madison, bella por fuera y bella por dentro", dijo encantada.

