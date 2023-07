Madison Anderson, en exclusiva: "Definitivamente el amor mueve mi vida, amar y ser amado es primordial para mí" La ganadora de La casa de los famosos 3 forma parte de los 50 más bellos de People en español. "Me encantaría [ser presentadora en Telemundo], es una posibilidad que me llama mucho la atención". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Bellos 2023 Credit: Cortesía La vida no ha dejado de sonreír a Madison Anderson desde que se convirtiera en la ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos. Gracias a este triunfo y a la legión de fans que la siguen y apoyan desde entonces, la modelo, cantante y actriz de madre puertorriqueña y padre estadounidense ha visto crecer exponencialmente sus oportunidades en el terreno profesional. ¿Su logro más reciente? Formar parte de la codiciada lista de los 50 más bellos de People en Español. Hablamos con ella sobre el amor, su prometedora carrera y su participación en el exitoso reality show de Telemundo. Dicen que el amor es el motor que mueve al mundo, ¿el amor es también el motor que mueve tu vida? Definitivamente el amor mueve mi vida, amar y ser amado es primordial para mí. Amo a mi familia, amo la vida, pero sobre todo me amo a mí misma. Hablando de amor, ¿quiénes son los grandes amores en la vida de Madison Anderson? Mi familia, mis padres, mi abuela, mis hermanos, mis tíos, mi madrina. Todas esas personas que han estado siempre en mi vida y que han creído en mí. Y sobre todo mi Dios. Madison Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Cuando tienes un día malo o te ocurre algo, ¿en quién o en qué te refugias? Cuando siento que las cosas no están bien o tengo un mal día me refugio en Dios, me inclino a pedirle fuerzas, sabiduría y fortaleza para poder aceptar todo lo que ocurre a mi alrededor y convertirlo en positivo. Él es mi fortaleza. ¿Por qué crees que generó tantas pasiones entre el público tu relación de amistad con Pepe Gámez en La casa de los famosos? Entiendo que por ser una amistad real, inocente, no forzada, que surgió de una unión por un propósito y se convirtió sin darnos cuenta en un verdadero ejemplo de lo que es la amistad real. De esas que hoy día pocas veces se consigue. Cuando salí y vi los videos jamás imaginé que hubiera causado tanto impacto. Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Compartiste La casa de los famosos con casi 20 celebridades, ¿pero a quiénes te llevas realmente como amigos ahora que terminó todo? Me llevo muchos amigos definitivamente, entre ellos Osmel, Diego, Pepe, Juan, Rey, Nicky, Osmariel, Samira, Aylín… De cada uno de los que conocí me llevo lo bueno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te verías como presentadora en Telemundo? Caro que sí, me encantaría, es una posibilidad que me llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de estar en varios de sus programas y me lo disfruté muchísimo. Uno de los que más me gustó fue En casa con Telemundo. Sabemos que la música es una de tus grandes pasiones, ¿dónde nace tu amor por la música? La música es algo que vive dentro de mí, desde muy pequeña comenzó mi pasión por ella. Siempre me la pasaba cantando, bailando, hasta en el baño, por eso mis padres deciden educarme y comencé a estudiar música, toco piano, tomé clases de ópera… En fin amo todo sobre la música.

