La declaración de amor de Madison Anderson a Pepe Gámez tras confirmarse su noviazgo De esconder su noviazgo a gritarlo a los cuatro vientos... Mira, mira... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Anderson Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson (x2) El 24 de abril, hace ya cuatro meses, Madison Anderson salía de La casa de los famosos 3 convertida en la gran ganadora de su edición. Pero el premio de $200,000 no fue lo único que ganó la modelo, de madre puertorriqueña y padre estadounidense, gracias a su participación en el exitoso reality show de Telemundo. Además de una importante comunidad de seguidores que la apoya incondicionalmente desde entonces, Madison ganó en seguridad. "Encontré mis alas y fuerza para volar", aseguró en una entrevista con People en Español tras salir de la casa más famosa de la televisión hispana. Lo que no sabía en ese momento es que también había encontrado al hombre de su vida. Madison Anderson y Pepe Gámez en Yucatán, México Madison Anderson y Pepe Gámez en Yucatán, México | Credit: Instagram Pepe Gámez Aunque iniciaron siendo amigos, Madison y Pepe Gámez decidieron darse una oportunidad en el amor tras concluir el reality show y hoy están construyendo algo hermoso juntos. Si bien trataron en un inicio de llevar su relación en un discreto segundo plano, la ganadora y el finalista de La casa de los famosos 3 no solo ya no esconden su amor sino que lo gritan a los cuatro vientos a través de las redes sociales. Madison Anderson Madison Anderson y Pepe Gámez en Yucatán, México | Credit: Instagram Madison Anderson Madison publicó este domingo un romántico video desde su perfil de Instagram, donde cuenta con casi medio millón de seguidores, en el que se deja ver en compañía del actor mexicano. "'El que se enamora pierde'". Yo perdiendo", escribió junto a la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante también dedicó unas románticas palabras a su galán. Madison Anderson y Pepe Gámez en Yucatán, México Madison Anderson y Pepe Gámez en Yucatán, México | Credit: Instagram Madison Anderson "Tú mi complemente perfecto", compartió Madison. ¡Qué viva el amor!

