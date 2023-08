¡Madison Anderson y Pepe Gámez viven otro momento mágico en su relación! La pareja sigue dando pasos en su relación y afianzando su compromiso. ¡Mira la celebración tan especial que han vivido! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Madison Anderson y Pepe Gámez mostraban abiertamente su amor, resolviendo la incógnita que todos querían saber. Sí, están felices y enamorados. Ahora, la ganadora de La casa de los famosos 3 y el actor vuelven a ser el centro de todas las miradas con una de sus recientes publicaciones juntos durante una celebración muy significativa. ¿En qué momento está la parejita más televisiva de los últimos tiempos? A través de unos tiernos videos que derrochan pura felicidad y alegría, los tortolitos siguen dando pasos en su relación. Madison Anderson Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson Con motivo del cumpleaños del padre de Pepe, la parejita celebró junto a los padres y hermano del actor. Un momento entrañable del que ambos dejaron constancia en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madison ya está integrada en la familia de su novio, con quien se ha mostrado en el pasado encantada de la vida. Pepe y Madison Madison junto a los papás de Pepe | Credit: IG/Pepe Gámez Pepe y Madison Pepe y Madison | Credit: IG/Pepe Gámez MÁS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO AQUÍ "Tú mi complemento perfecto", le expresó recientemente una enamorada Madison al que fuera su compañero en la casa más televisiva. Un amor que va viento en popa a toda vela, para alegría de la comunidad 'Pepison', que tanto les quiere y apoya.

