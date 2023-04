Madison Anderson contesta a la pregunta del millón sobre su novio: "¿Estás con él?" La ganadora de La casa de los famosos 3 respondió lo que todos quieren saber. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que el lunes por la noche Madison Anderson se hiciera con el título de ganadora de La casa de los famosos 3, no ha parado de hacer platós y dar entrevistas a los programas de Telemundo. Todavía incrédula por lo vivido, se ha mostrado feliz por esta oportunidad que le ha dado la vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero, además de su sentir por haberse llevado el cheque a casa y robado millones de corazones, la gente también quiere saber algo que ha estado en el ojo del huracán: la relación actual con su novio Conn. Durante su participación en el show En casa con Telemundo, Madison se enteró por primera vez de que su pareja la dejó de seguir en cierto momento e incluso borró varias fotos de ellos dos, para después volver a a seguirla. Conn Conn, novio de Madison Anderson | Credit: Instagram Conn Davis; Telemundo "¿Tú sabías eso?", le preguntó el Carlos Adyan. A lo que ella contestó. "No". Tocaba hacerle la pregunta del millón, y así mismo la disparó el presentador. "¿Estás con él en este momento? ¿Sientes que hay una relación todavía?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de lo difícil de la situación, pues apenas acaba de aterrizar en su realidad, Madison dijo mucho con sus palabras. Empezó dando una razón propia del momento, pero concluyó con un mensaje bien claro para quienes lo quieran entender. "Para ser honesta con ustedes, no he hablado con mi familia, no tengo mi teléfono, apenas salí de esa casa y estoy aquí con ustedes. No sé lo que está pasando, realmente quiero enfocarme en este momento que estoy viviendo de victoria. Y..., sí, pase lo que pase, que sea lo que tenga que ser", expresó. La que fuera primera finalista de Miss Universo confirma que lo importante ahora es ella y su carrera, lo demás, habrá que ver. Por ahora, la pareja no ha podido comunicarse pero, a juzgar por la cara de la modelo, es su momento y no piensa permitir que nada ni nadie se lo chafe.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madison Anderson contesta a la pregunta del millón sobre su novio: "¿Estás con él?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.