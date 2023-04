La desconocida carrera como cantante de Madison Anderson de La casa de los famosos La concursante del exitoso reality show de Telemundo tiene dos canciones publicadas en las principales plataformas de música en streaming. ¡Escúchalas aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Anderson Madison Anderson, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: YouTube Madison Anderson; Telemundo Madison Anderson entró a La casa de los famosos (Telemundo) siendo una de las concursantes menos conocida por el público. Hoy, 3 meses después, es una de las grandes favoritas para ganar la tercera edición del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. La modelo puertorriqueña se ha robado el corazón de una parte importante de la audiencia con su personalidad y carisma. Un apoyo que la ha llevado a convertirse en la participante que más veces ha regresado del SUM: 6 veces estuvo nominada y las 6 veces fue salvada. Aunque saltó a la fama en 2019 a raíz de su participación en el certamen de belleza Miss Universo, donde quedó primera finalista, la gran pasión de Madison es la música. Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson La artista está enfocada actualmente por completo en su carrera como cantante, misma que tuvo que poner en pausa al entrar a concursar en la casa más famosa de la televisión hispana. "Yo siempre supe que iba a cantar profesionalmente", contó a sus compañeros. Madison descubrió este talento y vocación siendo una niña. "Yo recuerdo que estaba jugando con mi hermano y escuché en televisión a alguien cantando ópera y yo copiando y mi padre estaba en el otro cuarto y [me escuchó]. 'Madison, ¿esa fuiste tú?'. Y yo 'sí'. El próximo día me metieron en clase de ópera. Ellos dijeron 'esta niña canta como una mujer'. Y yo comencé a cantar y me encantó. Yo no sabía que yo podía hacer ruido con mi voz. Fue divertido para mí". Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Madison hizo su lanzamiento oficial como cantante en 2021 con la publicación de 'Show me how', cuyo videoclip cuenta con más de 40 mil visualizaciones en YouTube. Su segundo sencillo, 'For the night', lo lanzó el año pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Necesito buscar un manager producer para que me ayude porque literalmente yo estoy haciendo todo sola", reconoció en La casa de los famosos. "Tengo muchas ganas de trabajar y de exponer todo mi talento para que el mundo pueda disfrutar de mi talento también".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La desconocida carrera como cantante de Madison Anderson de La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.