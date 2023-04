El asesinato que marcó la vida de Madison de La casa de los famosos: "Esto es algo que nunca he contado" Fue un caso muy mediático, pero la concursante del exitoso reality show de Telemundo no había revelado hasta ahora que era su primo. "Tenía como 7 u 8 años cuando fue asesinado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Madison Anderson, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: La casa de los famosos Madison Anderson es una de las 5 finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo) y una de las grandes favoritas para alzarse el próximo lunes 24 de abril con el premio final. La modelo y cantante puertorriqueña ha compartido muchos detalles de su vida dentro de la casa más famosa de la televisión hispana, pero nunca había hablado del terrible suceso que la marcó para siempre y afectó a toda su familia: el asesinato de su primo Lorenzo. "Esto es algo que nunca he contado", reconoció el domingo Madison en su curva de la vida. "Yo recuerdo que yo estaba preparándome para irme a la escuela y fue muy temprano por la mañana y de repente escuché a la puerta, mi abuela estaba gritando porque llegó la noticia de que había un asesinato en mi familia. Fue mi primo Lorenzo, que fue no solamente una pérdida para mi familia pero para la isla de Puerto Rico porque fue un caso bien famoso", contó entre lágrimas la concursante del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Madison Madison Anderson, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: La casa de los famosos El primo de Madison tenía "como 7 u 8 años cuando fue asesinado". "La manera en que él se murió fue horrible", dijo la modelo. "Yo recuerdo escuchar el dolor de toda mi familia, mi tío, que perdió a su hijo, su abuela, mi mamá, escuchar esos gritos por la mañana no sabiendo lo que pasó fue horrible y después enterarme que fue mi primo fue algo que todavía no podemos superar". Madison Anderson, concursante de La casa de los famosos 3 Madison Anderson, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: La casa de los famosos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El asesinato del primo de Madison fue un caso muy mediático en Puerto Rico. "El 9 de marzo de 2010 el niño Lorenzo fue asesinado, al día de hoy no se ha encontrado al culpable, fue un caso muy, muy mediático que por años en todo tipo de programas de espectáculos y de todo en Puerto Rico se estuvo hablando de justicia para el niño Lorenzo, sin embargo, esa justicia no ha llegado, todavía no se sabe quién asesinó al niño", compartió la conductora del reality show. "Algo que decide Madison contar por primera vez que ella es prima de ese niño, de Lorenzo, decidió hacerlo aquí en La casa de los famosos en la curva de su vida", comentó Gállego.

