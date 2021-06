¡Macarena Achaga confirma que sí habló con Michelle Salas antes de grabar Luis Miguel! Esto fue lo que reveló la actriz que intepreta a la hija de Stephanie Salas a Ventaneando tras la polémica. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Recientemente Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, expresó su malestar por la forma en que había sido representada durante la serie basada en la vida de su padre, el famoso cantante mexicano, cuya segunda temporada acaba de terminar. Michelle Salas aseguró que: "no es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia", dijo. También expresó que le parecía "verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad. Ninguna persona debe, bajo ninguna circunstancia, sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento", reflexionó, declaraciones que después apoyaría su mamá, Stephanie Salas. Stephanie y Michelle Salas Credit: Agencia-Mexico.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En entrevista con Ventaneando, la actriz que interpreta a la hija del sol de México, Macarena Achaga, reveló cómo habló con la famosa influencer antes de empezar las grabaciones. "Tuve una visión muy clara de cómo tenía que ser Michelle la de la ficción y para mí es una mujer que va a aprender apenas a ser fuerte, a ser un pilar, que va a ser independiente", relató. Aunque también aclaró: "En mi proceso de creación del personaje hablé con Michelle, pero esta creación del personaje es mía y de los directores", aseguró. Macarena Achaga Michelle Salas Credit: IG Macarena Achaga Michelle Salas quiso aclarar desde el comienzo de la polémica que "no permití en ningún momento el uso de mi imagen, nombre y vida personal, así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta", aseguró la hija de Luis Miguel.

