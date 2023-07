La cantante Lynda revela que tiene una enfermedad degenerativa Tras una larga ausencia en los escenarios, Lynda explica por primera vez la razón de su retiro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lynda Credit: Lynda Instagram Si bien Lynda contaba con una exitosa carrera como cantante; sin embargo, en 2002 se retiró de los escenarios. Gracias a la gira 90s Pop Tour, la famosa estuvo de regreso en algunas presentaciones. Ahora, con 41 años, la joven revela la razón de estar alejada de los escenarios y se debe a una enfermedad degenerativa que padece desde hace tiempo. "Me considero una persona privada, pero hoy quiero compartir algo importante. El año pasado íbamos finalmente a lanzar un álbum y planeábamos una especie de primera fila pero entonces, mi salud comenzó a deteriorarse", explicó linda en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. "Desde muy pequeña he convivido con una serie de enfermedades y en dolor constante a pesar de estar bajo supervisión médica. Aprendí a vivir y a funcionar bajo estas circunstancias, pero a mitad del 2022, todo se volvió cuesta arriba y por eso, decidimos poner todo en pausa, menos mi compromiso con el 90s Pop Tour". Y continuó. "Después de más exámenes y médicos, mi neurólogo hizo caso a su intuición y me envió con un reumatólogo, quien finalmente ha resuelto el enigma de todos estos años. Desafortunadamente, lo que he tenido toda mi vida, es la enfermedad auto inmune más peligrosa que existe y que es conocida como Esclerosis Sistémica o Esclerodermia. Esta enfermedad da lugar a otros problemas como el Síndrome de Sjögren, y el Síndrome de Raynaud que también tengo" explicó. Lynda Credit: Lynda Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una enfermedad crónica y que hasta hoy no tiene cura pero con tratamiento, es posible tener una vida hasta cierto punto normal. Sin embargo, inevitablemente, algún día, provocará problemas mucho más severos de salud", agregó. "Contrario a lo que puedas pensar, estoy en paz y no planeo cambiar mi vida porque con disciplina y el tratamiento correcto, estaré bien. Me he hecho la promesa de ver a mi hijo continuar creciendo y quien sabe, algún día, hacer travesuras con mis nietos". Lynda dejó claro que seguirá luchando por vivir feliz y plena en compañía de su familia. "Me he hecho la promesa de seguir creciendo junto al hombre que amo y continuar abrazándolo hasta que la vida nos diga adiós desde el último andén", confesó. "Tengo muchas cosas que contarte y cantarte también, muchos libros que leer y muchos lugares que conocer así que no voy a ningún lado (por ahora)", dijo. "No será fácil, pero ninguna enfermedad me va arrebatar la posibilidad de seguir caminando por los atajos de este viaje y continuar abriendo los brazos y el corazón cada mañana".

