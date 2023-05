Lyn May revela que sufrió abuso sexual en la adolescencia Siendo muy joven, Lyn May fue violada por una persona que se aprovechó de su inocencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Lyn May he narrado algunas experiencias difíciles que ha vivido desde que era una niña. Sin embargo, había mantenido en secreto que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 14 años y aseguró que "no voy a perdonar a ese que me violó" porque esa experiencia marcó su vida de una manera importante. Así, la vedette relató lo ocurrido. "Cuando me llevó ese tipo y me violó me dijo que iba a enseñar México, que estaba muy bonito; me enseñó la ciudad [de México] y luego me llevó a otro lado", explicó Lyn May en el programa estadounidense de televisión Siéntese quien pueda (Univisión). "No, no lo denuncié porque yo estaba muy chiquilla". Pero ese no es el único mal recuerdo que conserva de su infancia y adolescencia, debido a que, siendo una niña, sufrió agresión física de parte de su padre, quien era alcohólico. Así, a los cinco años, debía salir a las calles de Acapulco, Guerrero, donde creció para vender dulces y generar algo de dinero para su familia. Luego, escapó y se fue a vivir con su abuela hasta que su madre también se reunió con ella. "La vida más terrible que puedas imaginar para una niña", concluyó. Lyn May Lyn May | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra ocasiones, la famosa mexicana también confesó que fue víctima de violencia doméstica por parte de su primer marido, quien era 20 años más grande. Por lo que decidió dejarlo y llevarse a sus hijas con ella. Pese a todo, Lyn May logró salir adelante y se convirtió en una estrella.

