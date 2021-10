¡Lyn May recomienda a su doctor de bótox y las redes explotan! Una irreconocible Lyn May apareció para animar a sus seguidoras a imitar sus tratamientos de belleza. ¿Quién dijo yo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La famosa vedette mexicana de ascendencia china Lyn May, anunció recientemente que estaba embarazada de tres meses a los 68 años, acaparando titulares y creando fuerte polémica en las redes, para después desmentirlo y anunciar boda con su joven novio. Así se refiririó él acerca de la ex novia de Juan Gabriel al comenzar su historia de amor: "La vi bailar y desde entonces ya no perdimos comunicación. Fue su personalidad. Obviamente, a Lyn ya la conocía era un sex symbol, desde siempre, pero ya platicando con ella, su inteligencia me cautivó. Tuvimos mucha química", relató. Ahora la simpática Lyn May recomendó a su doctor de belleza para que sus fans acudan a sus servicios a la hora de inyectarse bótox: "Les invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo, corazones, las quiere su amiga Lyn May", escribió bajo el clip. Lyn May Credit: IG Lyn May SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hola amigas, les saluda Lyn May, las invitó a que el día nueve se pongan bótox", anunció. "Recuerden, doctor Gama, la clínica del doctor Gama para que se pongan bótox con Lyn May, cantanto y bailando para todas Vds. ¡Las amo!" Algunos internautas se mostraron en contra de la recomendación, aunque también hubo quien le apoyó. "¡Yo pensé que era la máscara de Halloween!", exclamó alguien en los comentarios del post compartido por Suelta la sopa. "Pobre doctor, antes de aumentar la clientela, la va a espantar", afirmaba alguien más. Lyn May Mezcalent.com "Le critican, pero una vez ella contó lo que le sucedió en la cara y fue una mala pr´áctica que le hizo un doctor. Ha tenido que vivir con eso toda la vida porque el daño fue permanente", apuntó una persona en su defensa. "No tengo el corazón para criticar a otros sin saber su historia", finalizó. Una historia difícil e incluso conmovedora la de la infancia de esta humilde niña inmigrante que sufrió abusos, vejaciones y maltratos: una vida de película que ahora piensan llevar a la pantalla.

