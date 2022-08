Lyn May luce nuevo rostro y revela que las escenas íntimas con Andrés García no fueron actuadas ¡Lyn May no tiene miedo a cambiar de look! Siempre se atreve a probar estilos nuevos y le gusta compartirlos con sus seguidores. ¿Qué tal este maquillaje con el que se ve totalmente diferente? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Lyn May aparece con un rostro totalmente rejuvenecido, algo que sus fans no han pasado por alto y le han dejado saber su opinión a través de diversos comentarios. "Con mi maquillista adorado", escribió Lyn May junto a una fotografía en la que aparece con una larga cabellera negra y un maquillaje muy favorecedor que hacen resaltar sus ojos. "¡Lyn May-donna!", "Te ves guapísima", "Definitivamente, este ha sido mi look favorito" o "La amo, muy talentosa, bonita y gran maquillaje, pero creo es más filtro" fueron algunos de los comentarios que la vedette recibió. Lyn May Lyn May | Credit: Mezcalent Pero su rostro no es lo único que está generando revuelo entre sus seguidores, ya que en unas declaraciones recientes al programa La mesa caliente (Telemundo), la también actriz detalló que las escenas en las debía tener intimidad con el actor Andrés García en una de las películas en las que participó en el pasado, no fueron actuadas, sino que fueron muy reales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También aclaró que esto ocurrió porque los mismos directores les solicitaron todo el realismo posible al filmar a los protagonistas en esos momentos. "Cuando vas a hacer una escena de sexo, pues lo tienes que hacer, no puedes estar a medias, porque el director te dice: 'Yo quiero la escena como es", explicó Lyn May. Y quiso dejar claro que para ella las actrices que aseguran que por estar delante de una cámara no sienten nada en las escenas íntimas, están mintiendo: 'Ay, no se siente nada' y que la freg*, se siente todo", añadió. La mexicana, de 69 años, ha declarado en numerosas ocasiones que siempre le gustó de Andrés García, y que a lo largo de su carrera disfrutó mucho trabajar junto a él: "Si tienes un Andrés García ahí, que lo tienes encima, pues oye, aprovéchalo". Cabe recordar que Lyn May anteriormente aseguró que mientras grababa con el actor se daba "unos calentones", sin embargo, él siempre fue muy profesional y siempre la trató con mucha amabilidad y respeto. "Yo me daba unos calentones con él en la película, se me paraba todo, hasta las pestañas; y conmigo se portó muy lindo, muy lindo, respetuoso, era un caballero desde que yo lo conozco", dijo en otra ocasión para el programa De primera mano. En un su trabajo más reciente junto a Julián Gil en la cinta Cerdo, la artista también hizo unas declaraciones similares en las que aseguraba que el argentino estaba "muy bien dotado". "¡Sí claro! Hicimos el sexo al final de la película, ¡claro! La historia lo requería. Yo lo abracé, lo besé y todo, la gocé. Tiene bastante, dos 'paquetotes' grandotes".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lyn May luce nuevo rostro y revela que las escenas íntimas con Andrés García no fueron actuadas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.