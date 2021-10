Lyn May se suma a las críticas a J Balvin por su tema Perra: "Yo soy una loba" Lyn May no se pudo quedar callada en medio de la polémica que ha levantado el tema "Perra", que ha sido tildado de sexista y misógino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lyn May Credit: IG Lyn May La vedette mexicana de ascendencia china Lyn May no se pudo quedar callada en medio de la polémica que ha levantado el tema "Perra" de J Balvin, que ha sido tildado de sexista y misógino y que fue borrado en estos días de la plataforma YouTube. Ahora Lyn May lanzará un tema con el que buscar responder al colombiano. "Esperen pronto mi tema musical titulado 'La loba'", escribió la vedette en Instagram. En el tema , junto a OG el Movimiento y Réne Ortiz, se oye a Lyn May cantar: "Yo no soy tu perra, yo soy una loba". Lyn May también dijo que su tema es "para todas esas mujeres que merecen respeto y admiración". El último videoclip de J Balvin con Tokischa ha dado mucho de qué hablar, pues tiene imágenes del cantante colombiano paseando a dos mujeres amarradas con cadenas como si fueran perros. La letra, además, dice: –"Soy perra callejera con la popola de raza". El tema fue criticado por la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien dijo que es "inadmisible que se sigan replicando conductas de esta índole: aberrantes, abominables, que atentan contra la dignidad de las mujeres, que envían señales equivocadas ante el país y ante el mundo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, "Perra" fue eliminado de YouTube y se desconoce si fue una decisión del cantante o de la plataforma.

