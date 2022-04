Lyn May ataca a Becky G y Anitta: "Me copian" ¿Por qué Lyn May cuestiona el trabajo profesional de Becky G y Anitta? La vedette mexicana lo cuenta todo sin tapujos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Lyn May quiso probar suerte con el género urbano y dio a conocer su tema "Loba" como una respuesta en contra del sencillo "Perra" de J Balvin; por el cual, el cantante fue señalado de agredir a las mujeres. Ahora, la vedette vuelve a enfrentarse contra otras intérpretes, se trata de Becky G y Anitta y las acusa de imitarla. Además, aclara que contonearse en el escenario como lo hacen las mencionadas famosas es algo con lo que ella inició hace muchos años . "Aquí la única que baila y canta reggaeton soy yo", advirtió Lyn May a los medios de comunicación. "Yo llegué con todo desde hace mucho tiempo, ellas me copian a mí pero pues no les sale muy bien". Como Anitta está de moda con el challenge de su tema "Envolver", la también actriz lo usó como pretexto para asegurar que si figura es mejor mejor a los 69 años que la de la intérprete brasileña. Asegurando que sus glúteos no son lo suficientemente firmes, "¿Se las han visto? A mi me daría pena", enfatizó. Lyn May también dio a conocer que está preparando un libro biográfico, donde revelará todos los romances que tuvo con figuras del medio artístico y de otros ámbitos. Descartó haber tenido algún encuentro amoroso con Ramón Valdés Don Ramón. "No sé por qué se meten ahora. He tenido muchísimos amantes, pero bien hombres que no andan hablando cosas por ahí. Es mi historia y además estoy muy feliz". lyn may anitta becky g Credit: Mezcalent (3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A Ramón [Valdés] no lo conocí, pero con el que más anduve fue con Tin-Tan [Germán Valdés]", aclaró. "Si te gusta alguien y te anda insistiendo, uno es débil, la carne es débil y un día le dije: 'Pues órale'".

