Lyn May asegura que Julián Gil está muy bien dotado "Tiene dos paquetotes grandotes", aseguró la vedette Lyn May de Julián Gil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir julia gil lyn may paquetote Credit: Mezcalent Lyn May trabajó hace algunos meses al lado de Julián Gil en el rodaje de la cinta Cerdo, y la vedette aprovechó la oportunidad de estar cerca del argentino para besarlo y hasta aseguró que está muy bien dotado. "¡Sí claro! Hicimos el sexo al final de la película, ¡claro! La historia lo requería", dijo la artista a los medios de comunicación. "Yo lo abracé, lo besé y todo, la gocé. Tiene bastante, dos 'paquetotes' grandotes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Video de las declaraciones de Lyn May sobre Julián Gil La actriz fue una de las madrinas de su amiga Julia Palma en el lanzamiento de su tema "Quítamelo de la mente", donde Lyn se molestó con la prensa luego de que la llamaran 'Tesorito'. "No, yo tengo dos 'tesoritos', el de atrás y el de adelante. Me hicieron enojar cuando entré y me dijeron '¡ahí viene la 'Tesorito'!' me puse de 'malas'". Lyn May Credit: Grosby Group Pues a ella no le gusta que le hagan bromas. "Cuando me vacilan y me dicen cosas [no me gusta]. Yo tengo el carácter así: soy muy noble, muy cariñosa, soy muy de todo, pero cuando me hacen ¡soy una lumbrera!".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lyn May asegura que Julián Gil está muy bien dotado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.