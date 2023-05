Elige a tu Bello 2023: Lyanno habla de su nueva música y de las mujeres en su vida El cantante puertorriqueño Lyanno, nominado a Elige a tu Bello, habla de sus proyectos este año y de las mujeres que lo motivan a seguir triunfando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Que me hayan escogido como parte de Elige a tu bello de People en Español se siente super bien, estoy super agradecido", dice Lyanno, quien podría entrar en la lista de Los 50 más bellos si gana el voto popular. ¡Vota aquí! "Me hace sentir bello cuando voy al gimnasio, estoy en forma, cuando me alimento bien y aparte de eso mis fanáticas, que son las que todo el tiempo están enviándome mensajes de cariño cada vez que me veo bien", dice el cantante puertorriqueño. "La belleza para mí es relativa, no tiene un renglón, no tiene un límite. Creo que todos somos bellos de diferentes formas, no solo físicamente, sino también por las cualidades". Sus cualidades las heredó de su madre y su abuela, las dos mujeres que más lo motivan. "Lo que más amo en mi vida aparte de la música es mi familia", confiesa el reggaetonero. "Sin ellos nada de lo que estoy haciendo sería posible, especialmente mi mamá y mi abuela, que siempre han sido una guía en mi carrera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lyanno Credit: Puff Puff Pasa "Este 2023 vienen muchos proyectos, estoy trabajando en mi segundo álbum. Antes de eso voy a sacar un proyecto pequeño EP, que se llama Midnight, que va a tener 5 canciones, tiene colaboraciones, tiene de todo: reguetón y R&B, que es mi fuerte", adelanta Lyanno. "Vienen cosas bien interesantes". La fama no lo ha hecho perder su humildad. "Lo más que agradezco es el apoyo de mis fanáticos, sin eso no podría estar haciendo nada de lo que estoy haciendo, y gracias a eso hoy estoy en donde estoy", reconoce. "Y también por el apoyo de los que trabajan conmigo que son esenciales. Mi familia son los que me recargan las energías para poder seguir trabajando todos los días". Mantenerse enfocado lo lleva a cumplir cada vez más sueños. "Una clave de mi éxito ha sido trabajar sin importar las cosas que estemos logrando hoy. Hablo mucho con mi equipo y eso nos mantiene motivados hacia el próximo proyecto", añade. "Sí celebramos y disfrutamos cada vez que logramos algo, pero siempre moviéndonos hacia lo próximo".

