Luz Ramos habla del caso de su hermano acusado de asesinar a su novia Luz Ramos sigue a la espera de una condena justa en el caso de su hermano mayor, Miguel, quien es juzgado por el asesinato de su novia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2019, Luz Ramos dio a conocer que su hermano mayor, Miguel, sufría una condición de esquizofrenia hereditaria producto de consumir drogas. Tras rehabilitarse, dicha enfermedad mental continuó al punto que su falta de control lo llevó a un episodio psicótico, durante el cual asesinó a su novia. El hombre fue detenido y permanece en una prisión mexicana. Sin embargo, la actriz considera que debería estar en un hospital psiquiátrico. RELACIONADO: Luz Ramos confiesa que su hermano mayor sufre esquizofrenia y ahora espera sentencia por asesinar a su novia Image zoom Credit: Mezcalent “Ahorita están paradas las audiencias”, explicó Ramos a los medios de comunicación. “Las personas que hacen un mal tienen que ser juzgados. Todos sabemos cómo va a terminar esta proceso. Pongo todo en manos de Dios, simplemente, para que él esté donde tiene que estar que es en el hospital psiquiátrico. En la cárcel psiquiátrica”. Image zoom La intérprete de Jenny Rivera en la bioserie Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí, explica que el asunto legal “se ha visto un poco más lento” a causa de la pandemia. Sin embargo, mantiene la calma y sabe que “el proceso tienen que durar” el tiempo que corresponda. También informó que las autoridades del reclusorio están llevando a cabo las medidas sanitarias correspondientes. “[Mi hermano Miguel] está muy bien. También ahí [en el reclusorio] tienen protocolos de seguridad”, explicó. “Cuando salen a audiencias, los ponen en aislamiento”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luz Ramos continúa en comunicación constante con su hermano y espera que en algún momento pueda darse en veredicto que considera justo por la condición mental que padece “Hablo con él todos los días, por teléfono. Lo voy a ver. Están más limitadas las visitas [por el coronavirus], pero siempre voy y lo veo”, concluyó.

