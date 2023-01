Productora ejecutiva de Despierta América sufre dolorosa pérdida: "Todavía no lo puedo creer" Luz María Doria compartió la triste pérdida que ha sufrido. "Nunca te vas a morir". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América, y gran responsable de su enorme éxito, compartió el difícil momento que ha vivido nada más arrancar el nuevo año. A través de sus redes y junto a unas imágenes que invitan a la nostalgia, una de nuestras mujeres más poderosas, se mostró triste al dar a conocer la triste pérdida que ella y su entorno más cercano acaba de sufrir. "La semana pasada quedamos en que nos veríamos esta primera semana del año, pero Dios te quiso ver primero y te llevó junto a él... Todavía no lo puedo creer", comienza su sentido mensaje. Luz María Doria Luz María Doria sufre dolorosa pérdida | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Se trata de la escritora cartagenera Rosaura Rodríguez, amiga personal de Luz María, quien fallecía el pasado 30 de diciembre en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy me puse a buscar fotos tuyas y en todas estás tal y como eres: alegre, con esa carcajada deliciosa, linda... Viviendo la vida como si fuera una fiesta. Nos dejas tanto, Rosy... Esos libros cargados de conclusiones inteligentes y apuntes divertidos... Nunca olvidaré nuestras conversaciones largas y sabrosas como la que me prometiste el jueves que íbamos a tener. Y ya no pudimos", prosigue su conmovedor mensaje. Además de su admiración profesional por sus escritos siempre a favor de la mujer y su importante papel, Luz María destacó la unión tan especial que tenían y que involucraba a sus familias. "Gracias por querer tanto a mi hija, tu Nicky. Por enseñarle a mi mamá a cocinar tus delicias, por esos fines de semanas que pasábamos empijamadas chismoseando", añadió. A pesar de su pronta partida, la también columnista siempre mantendrá viva esa alegría, personalidad y pasión por la vida de Rosaura. "Ya allá arriba debes haber sonrojado a San Pedro. Aquí abajo ya yo decidí que nunca te vas a morir". Descanse en Paz.

