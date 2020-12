Close

Luz Elena González confirma que tiene coronavirus y cuenta el drama familiar que vive "Tengo la COVID-19, me contagiaron en mi casa". Con estas palabras comienza el videocomunicado de la actriz que narró cómo se dieron los hechos para que ella y otros miembros de su familia se enfermaran. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El virus sigue cobrándose víctimas. Ahora es Luz Elena González quien a través de sus redes sociales ha contado la pesadilla que está viviendo. "Una de las personas del servicio llegó enferma y no avisó de que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos días contagió a otras dos personas del personal de casa y ellas me contagiaron a mí y a mis suegros", explicó visiblemente afectada. Ella y su esposo eran los únicos que iban a verlos para cuidarles y evitar otro contacto, y resultaron siendo ellos quienes le pasaron el virus. "Se hizo una cadena de contagiadero horrible", expresó denunciando la falta de consciencia de quienes sintiéndose mal no se quedan en casa. La actriz, que va por su sexto día con el virus, reconoció sentirse bastante mal y con todos los síntomas pegando duro. "A mí sí me tocó muy fuerte porque he tenido todos los síntomas, menos temperatura, perdí el olfato, el gusto, sudé muchísimo, el dolor de cuerpo es horrible...Nunca había sentido algo así", describió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de Mi corazón es tuyo se encuentra en absoluto reposo en la habitación de su casa mientras se recupera. En este directo con sus fans contó cómo hace para distraerse a pesar de los dolores. Lee y, sobre todo, ve series que le animen y mantengan sin pensar en lo que tiene encima. Amigos y compañeros como Maribel Guardia y Aleida Núñez le desearon una pronta recuperación. ¡Que así sea Luz Elena!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Luz Elena González confirma que tiene coronavirus y cuenta el drama familiar que vive

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.