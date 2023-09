Luz Elena González rompe en llanto en su programa: "Tengo a mi hijo en el hospital" El primogénito de la actriz y conductora mexicana tiene 16 años y padece una discapacidad cognitiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luz Elena González Luz Elena González y su hijo | Credit: Venga la alegría; Instagram Luz Elena González En el terreno profesional, Luz Elena González está enfocada actualmente en su faceta como presentadora. La actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Mi fortuna es amarte, Una familia con suerte y Hasta que el dinero nos separe, entre otras, integra desde hace algunos meses el equipo de conductores del programa matutino de TV Azteca Venga la alegría. Como parte de una dinámica del show, Luz Elena tuvo la oportunidad de visitar recientemente el hogar de una familia mexicana para celebrarle el cumpleaños al menor de sus integrantes, Julio, un adolescente de 16 años al que también sorprendió llevándolo a un parque de diversiones. La presentadora, quien cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, no pudo evitar emocionarse en vivo en el programa tras presentar la nota al acordarse de su hijo Santiago, quien no pudo acompañarla ese día ya que está ingresado en el hospital. Luz Elena González Luz Elena González se emociona en Venga la alegría | Credit: Instagram Venga la alegría "Perdónenme, cumplió la misma edad que mi hijo", dijo sin poder contener las lágrimas. "Perdónenme es que tengo a mi hijo en el hospital y pues mi niño quería ir con nosotros, pero espero en Diosito salga bien. Perdónenme, perdónenme, no me gusta hablar de esto… Obviamente ya que salga del hospital lo voy a llevar si Dios quiere ya con ellos para que lo conozcan. Cumplieron 16 años, entonces fue muy emotivo", expresó visiblemente emocionada. La actriz reconoció que para ella "fue muy bonito" llevar a Julio al parque de diversiones ya que "sé que a mi hijo le gusta mucho y no pudo ir en esta ocasión". "Pero espero en Dios que ya esta semana todo salga bien y pueda salir ya del hospital y llevarlo con ellos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luz Elena no ahondó en los detalles de la hospitalización de su hijo, quien padece una discapacidad cognitiva. Si bien su primogénito aparenta físicamente la edad que tiene, su mente y comportamiento corresponden a los de un infante y así permanecerán toda su vida. "Ellos entienden la vida de una manera, ven otras cosas", explicaba en 2020 en una entrevista con People en Español la presentadora, quien no ha dejado de luchar para que su hijo sea aceptado por la sociedad. "Las discapacidades tienden a separar a parejas o familias porque no pueden cargar con ellas. [A] nosotros nos ha unido; estamos más comprometidos con nuestra familia y con él para sacarlo adelante".

