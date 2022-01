Luz Elena González revela que utiliza bótox desde hace muchos años por consejo de otra actriz ¿quién es? Por primera vez, Luz Elena González revela sus procedimientos de belleza y gracias a quien comenzó a usar bótox. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como muchas otras famosas, Luz Elena González gusta de cuidarse para verse bien ante las cámaras; sin embargo, nunca había dado a conocer cómo se cuida para tratar de retrasar el paso de la edad. Luego de dar a conocer detalles de su romance con Rafael Amaya, hace otra fuerte revelación y cuenta que desde hace mucho años utiliza bótox por recomendación de su amiga y colega Maribel Guardia. "Claro que me hago mis tratamientos, me pongo bótox desde que tengo 30 años", confesó a los medios de comunicación. "Una doctora me la recomendó una amiga queridisisísima y cuando me dijo ella, yo ni siquiera lo había pensado", agregó. "Un día me dijo 'oye ¿por qué no te pones y desde ahorita te empiezas a cuidar?'. Dije 'qué linda persona'. No cualquiera del medio te dice. Fue Maribel Guardia hace 17 años; me dijo 'oye estás muy linda; pero a lo mejor si te haces esto te puede ayudar y refrescarte la cara, estar bien y retrasar el proceso de envejecimiento. Hacerte todos los cuidados. Tengo una doctora maravillosa por si quieres ir'. Me la recomendó en esa época y ya". Desde entonces, la actriz ha estado en un proceso para saber cómo le gusta lucir. "Me he cuidado así hace 17 años. Y claro, como todo, hay doctores que te ponen de más, que te ponen de menos, doctores que te dejan paralizado y pasas de todo un poco en ese proceso de que tú conoces tu cara cómo te quieres ver, lo más natural posible. Lo uso lo menos posible, creo que una arruguita es más bonita a una cara que está totalmente paralizada", advirtió. Luz Elena Gonzalez Credit: (Victor Chavez/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luz Elena González está de acuerdo con las intervenciones estéticas. "¿Qué pienso de las cirugías? Que existen porque la gente las necesita, las quiere, les gusta, les ayuda, se sienten bien con eso. Cada quien es dueño de su cuerpo y puede hacer con él lo que quiera. Y si se siente bien la gente así, pues adelante. Mientras no te afecte la opinión pública, evidentemente, tienes la madurez de hacerte lo que tú quieras", concluyó.

