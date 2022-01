Luz Elena González por primera vez da detalles sobre su romance con Rafael Amaya Un conocido romance ocurrió entre Luz Elena González y Rafael Amaya; ahora se da a conocer lo que hubo detrás de este famoso idilio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Luz Elena González mantuvo un romance de dos años con Rafael Amaya. Ahora, da detalles de la relación sentimental que mantuvo con el protagonista de la teleserie El señor de los cielos. "Conocí a Rafa [Amaya] porque tenía una novia que era mi vecina", relató. "Rafa termina con una novia que tenía y nos encontramos en un torneo de golf, que hizo Televisa, después nos volvimos a ver un antro, fui a bailar con mi prima y lo vi, se quedó bailando conmigo y dije 'que niño tan lindo'. Lo veía y lo conocía, pero era como 'X'. Pero esa noche fue como el click. Me dio un beso y dije 'Dios mío, de aquí soy'. Nunca me habían besado tan bonito en mi vida y así [empezamos el romance]". Cuando la intérprete de Soledad "Chole" Pascual Gama en la telenovela Mi fortuna es amarte "empecé a andar con Rafa" tenía 23 años. Y pese a que "estaba muy enamorada", lo dejó porque el modelo no quería contrae matrimonio todavía. "Duramos dos años, padrísimos. Hasta que le dije '¿tú te quieres casar y tener hijos? Porque yo ya estoy lista'. Creo que nací lista para casarme, tener hijos y con el vestido de novia en la cajuela. Él me dijo 'no estoy preparado'. Respondí 'ok, está bien. Bye y se acabó". Luz Elena González y Rafael Amaya Luz Elena González y Rafael Amaya | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la distancia a González le parece lógico que el actor no quisiera casarse porque era muy joven y 'es un año y medio más chico que yo'. Si bien, Amaya se fue de su casa, la buscó en dos ocasiones, pero ella no respondió y al final nunca volvieron a hablar. Incluso, se pensó que ella le había sido infiel con Luis Miguel. "No. Pudo parecer. Sé que se hizo un escándalo y que lo dejé por Luis Miguel, pero no", aclaró. Luz Elena González reveló que, muchos años después, cuando ya estaba casada y tenía a su primer hijo, vio a Rafael Amaya, pero no tuvieron contacto. "Lo vi y no me saludó, se pasó de largo. No lo saludé yo tampoco", reveló.

