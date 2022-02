El potente mensaje de Luz Elena González a las mujeres de 40 con un video sexy y atrevido Luz Elena González envió un potente mensaje a las mujeres cuarentonas con un video en redes en el que mostró su lado más sexy y atrevido Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luz Elena González quiso dejar claro que a sus 47 años vive una etapa plena en todos los sentidos con un potente video con el que envió un mensaje de ánimo a las mujeres que se encuentran en esa misma etapa de la vida. La actriz, cantante y modelo compartió un alentador video en sus redes sociales con la canción "Pretty Woman" de fondo, donde exhibe su increíble figura con un traje chaqueta sumamente escotado. "Pero cómo no????? Los 40s Son una etapa hermosa, las mujeres en esta edad somos más atractivas", asegura la mexicana en la grabación. "La madurez y la seguridad son nuestro SEX-APPEAL ustedes qué opinan?????", preguntó a sus seguidores. Enseguida a la actriz le llovieron los comentarios en su publicación. "Completamente de acuerdo , bellísima ⚘⚘⚘😍😘"; "eres un encanto no aparentas tu edad, pensé que tu edad era de 36 años..😘😘😘"; "qué hermosa y sensual te ves a los 40s eres como los vinos"; "por supuesto, los 40 son una excelente edad y tu te sigues viendo increíble 🔥❤️😍"; "son las mejores, más experiencia, inteligencia, belleza y más maduritas, como los buenos vinos", le dijeron los fans a González. Lo cierto es que con su actitud, Luz Elena demuestra que nunca es tarde para ser la mejor versión de uno mismo y alienta a las mujeres de su edad a que asuman la belleza que también traen los años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz mexicana, que recientemente habló este año del romance de dos años que mantuvo con Rafael Amaya hace muchos años, reveló el mes pasado que se aplica botox desde que tiene 30 años por consejo de Maribel Guardia. "Me dijo: 'oye estás muy linda, pero a lo mejor si te haces esto te puede ayudar y refrescarte la cara, estar bien y retrasar el proceso de envejecimiento. Hacerte todos los cuidados. Tengo una doctora maravillosa por si quieres ir'. Me la recomendó en esa época y ya", contó González

