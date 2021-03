Luz Elena González rompe el silencio sobre lo ocurrido a su ex Rafael Amaya Tras los conflictos en los que Rafael Amaya se ha visto envuelto, su expareja sentimental Luz Elena González, da sus primeras impresiones al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace casi dos décadas, Luz Elena González mantuvo un importante romance de dos años con Rafael Amaya. Si bien, la actriz quería llegar al altar, el protagonista de la teleserie El señor de los cielos no pensaba lo mismo y la relación llegó a su fin; sin embargo, la modelo ha declarado que fue una persona muy importante en su vida. Ahora rompe el silencio sobre los problemas de adicciones en los que su ex se ha visto envuelto. "Para ser muy sincera, me apena mucho la situación que [Rafael Amaya] está viviendo, por él y su familia, porque la salud es lo más importante, lo valioso que tenemos los seres humanos y siento mucho que esté pasando por esto porque el tema de las adicciones es muy difícil; poder salir de ellas, al grado que él, al parecer, ha llegado es más complicado todavía. Espero que se recupere a sí mismo", mencionó González al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Siempre fue muy buena persona, así que espero que se recupere y esté bien y pueda rehacer su vida". Si bien, la intérprete de Paulina Reyes en la telenovela Te doy la vida dejó de tener cualquier tipo de contacto con Rafael desde hace 17 años, cuando terminaron el idilio, pero recordó el tipo de relación que mantuvieron. Luz Elena González y Rafael Amaya Image zoom Luz Elena González y Rafael Amaya | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No fumaba, no tomaba. Nos íbamos al gimnasio juntos. La verdad es que comía súper saludable", comentó. "Lo recuerdo deportista, trabajador, estaba en el grupo Garibaldi; anduve con él en esa etapa. Viajaba mucho por el trabajo. Cuando no estábamos trabajando la pasábamos juntos. Fue una época muy bonita, íbamos a Guadalajara a visitar a mi familia; llegué a ir a su casa en Tecate, Baja California, que era donde vivían sus papás". Ahora, Luz Elena González formó una familia con Bernardo Martínez, con quien tiene dos hijos.

