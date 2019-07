¿Luz Elena González dejó a Rafael Amaya por Luis Miguel?

Es de todos conocido de que Luz Elena González mantuvo un romance con Luis Miguel. Antes de esa relación sentimental, la actriz era novia de Rafael Amaya; por ello, se ha rumorado que la intérprete de Susana Balmaceda Vda. de Villoslada en la telenovela Sin tu mirada, terminó al histrión por estar con El Sol; ahora se revela la verdad.

“Ya conocía a Luis Miguel, me lo había presentado Jaime Camil años antes; no sé, me volvió a buscar”, explicó González a los medios de comunicación. “Salimos; se supo en esa época, pero no es que haya terminado a Rafael [Amaya] por él”.

La histrión explicó que la verdadera razón de su ruptura con el protagonista de El señor de los cielos fue porque ella quería formar una familia y él no se sentía preparado para eso.

“Era novia de Rafael Amaya y terminamos”, explicó González a los medios de comunicación. “Quería o formalizar algo o terminar algo con Rafael, verdad; después de dos años, estaba muy joven. Siempre quise casarme y tener hijos, y una familia. Viví en eso, en una familia muy unida. Entonces, quería eso en mi vida. Yo dije ‘ya después de dos años, un hombre se puede decidir si quiere o no quiere’. Le decía ‘ya, hay que casarnos’. Dijo ‘no, pues no estoy preparado’. Y dije ‘bueno, no estás preparado. Me voy al concierto de Luis Miguel’”.

Luz Elena González explica que tampoco estaba sentimentalmente lista para un nuevo romance con Luis Miguel; así que el idilio solo duró “un par de meses”.

“Si salí [con Luis Miguel] y no se dio porque no estaba [preparada en aquel momento]”, mencionó. “Tuve la oportunidad de conocer a Luis Miguel, una persona maravillosa, una experiencia maravillosa; algo diferente, algo que a lo mejor no te imaginas”.