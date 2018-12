Luz Elena González confiesa que su hijo mayor, Santiago, ha sufrido maltrato debido a su padecimiento

El primogénito de Luz Elena González, Santiago, sufre de una incapacidad cognitiva leve. Si bien ha tenido un desarrollo físico normal de acuerdo a su edad, mentalmente no es así. Por lo tanto, tiene conductas infantiles que le han ocasionado diversos tipos de maltrato.

“La mayoría de la gente es intolerante, es agresiva. A mi hijo le han pegado, lo han regañado”, confesó González a los medios de comunicación. “Le han pegado a mi hijo; lo han aventado; lo han tirado. Qué triste, finalmente es un niño, olviden la condición que tenga, pero se han metido con él”.

Lo preocupante para la actriz es que las agresiones provienen de los adultos; lo cual considera un asunto delicado. Aseguró que ha tenido que enfrentarse a diversas personas para defender la integridad de su hijo mayor.

“Adultos [agreden a Santiago]; todavía si fueran niños, acepto. No, adultos; ha habido adultos”, explicó. “Porque la gente no tiene tolerancia. Tuve que atorar a una señora contra la pared para que no se le acercara. Tuve que darle un bofetón a un tipo en un aeropuerto que lo tiró y hacerlo reaccionar”.

Luz Elena González confesó que el chico sigue un tratamiento para mejorar su condición, si bien aclara que su padecimiento tiene ciertos rasgos de autismo que lo hacen agresivo. Además reveló que el sufrimiento de su pequeño le ha causado mucho dolor. Por lo tanto vive “defendiéndolo y lo voy a seguir haciendo”.

“Es un niño que sigue con terapias, tiene una condición que no se le va a quitar nunca, pero puede mejorar y ser un niño independiente, autosuficiente, feliz y trabajador. He llorado mucho y todavía sigo llorando porque hay gente que sí se pasa de lista”, concluyó.