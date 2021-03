"Te da muchísimo pánico" Luz Elena González cuenta gran susto de salud La actriz mexicana Luz Elena González dice que podría haber perdido la vida o quedado ciega por esta razón. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Luz Elena González pasó el susto de su vida al notar cómo se movía una larva dentro de su mejilla. La estrella de telenovelas como Una familia con suerte, Hasta que el dinero nos separe y Entre el amor y el odio contó lo sucedido a una reportera de Despierta América (Univision). Esta rara condición de salud podría haberle costado la vida, ya que puedo ocasionar pérdida de órganos y de la vista. "Tienes larvas migrans por comer pescado crudo", recuerda que le dijo su doctor. "Es una larva asiática, no hay en México y lo peligroso es que se te vayan a la cara y a los ojos porque los ojos sí te los pueden comer", añadió su médico, lo cual dejó horrorizada a la actriz. El médico le advirtió que no se van al cerebro "pero en la parte del ojo sí puede ser peligroso". "Estas larvas se quedan vivas en el pescado, y si no las ves, te comes el pescado crudo. Cuando yo me la vi en la cara casi me desmayo", revela. Afortunadamente fue diagnosticada a tiempo y recuperó su salud. Luz Elena Gonzalez Image zoom Credit: (Victor Chavez/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luz Elena Gonzalez Image zoom Credit: (Victor Chavez/WireImage) "Sí te da muchísimo pánico no saber que está pasando con tu cuerpo, que no lo puedes controlar, que no lo puedes sanar", confiesa. Cuando comenzó a tomar la medicina correcta, sintió un gran alivio al ver que su cuerpo reaccionó favorablemente. "No coman pescado crudo", advirtió.

