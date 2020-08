Lupita Rivera recibe tremendo regalo de cumpleaños por parte de su mamá Mayeli Alonso. ¿Qué es? Mayeli Alonso celebró los 16 años de su hija Lupita Rivera con una íntima fiesta en la que no perdió detalle. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien la manera de celebrarlo ha cambiado este año debido a la pandemia del coronavirus, Mayeli Alonso no podía dejar pasar desapercibido el cumpleaños de su hija Lupita Rivera, por lo que la empresaria se esmeró en detalles para festejar con una íntima reunión los 16 años de su princesa. La joven disfrutó de una noche de cine entre familiares y amigos en la que recibió numerosos regalos por parte de su mamá, empezando por 16 ramos de flores. “Me mandaron flores y estoy enamorada de ellas”, expresó Lupita en su cuenta de Instagram. La sorpresa mayor llegó entrada la madrugada, cuando Mayeli le entregó una moto quad para pasear por los campos cerca de su hogar. “¡Gracias!”, exclamó la joven sorprendida ante el regalo. Image zoom Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este ha sido un año de celebraciones para Lupita, que en mayo lanzó exitosamente una nueva colección de maquillaje bajo la guía de su mamá y se prepara para explorar la herencia musical de su papá, Lupillo Rivera, con un tema que –asegura– distingue sus gustos musicales y a la nueva generación de teenagers. “Es un proyecto que mi mamá me ayudó a convertirlo en realidad. Es algo con lo que cualquier niña se puede relacionar, cualquier persona. Es algo maravilloso que espero a todos les encante”, dijo a People en Español en junio. A sus 16 años, ante las posibilidades que se le abren, no descarta también darse una oportunidad en el mundo de la actuación. “He estudiado la actuación desde muy chiquita”, aseguró.

