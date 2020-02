Lupita Nyong’o lamenta la muerte de su pequeña compañera de Disney La ganadora de un premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto por 12 Años de Esclavitud, nombrada mujer más bella del mundo por People en 2014, recordó con mucha tristeza a la actriz de 15 años que acaba de morir a causa de un tumor cerebral. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La oscarizada Lupita Nyong’o, compañera de reparto de la joven actriz Nikita Pearl Waligwa en la película de Disney Queen of Katwe , se lamentó hoy de la muerte de ésta última. La pequeña actriz que interpretó a Gloria en el film, falleció ayer de un tumor cerebral con tan solo quince años. “Es con gran tristeza que escribo acerca de la muerte de Nikita Waligwa, la dulce, cálida y talentosa muchacha con quien trabajé en la película Reina De Katwe. Interpretó el papel de Gloria con tal pasión… En la vida real enfrentó el enorme reto de luchar contra un cáncer en el cerebro. Mi más sentido pésame y mis condolencias van para su familia y su comunidad, que tienen afrontar ahora esta pronta despedida. Descanse en paz”, escribió la intérprete de 12 Años de Esclavitud en su post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según aseguró la BBC, Nikita fue diagnosticada por primera vez cuando tenía doce años. Al enterarse el director de la película, Mira Nair, comenzó a recaudar fondos para que de ese modo la pequeña actriz pudiera llevar a cabo su tratamiento en la India. En Uganda, su país de origen, los doctores que le trataban no disponían de los medios necesarios para poder salvarle la vida. Después de superar la enfermedad con éxito, el año pasado le detectaron un nuevo tumor que terminó por causarle la muerte. Nikita interpretó a la amiga de la protagonista de la película, una historia inspiracional basada en la vida de la jugadora de ajedrez Phiona Mutesi e interpretado por Madina Nalwanga. Advertisement

Close Share options

Close View image Lupita Nyong’o lamenta la muerte de su pequeña compañera de Disney

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.