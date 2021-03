Lupita Nyong'o se declara fanática de Yuri y Carlos Rivera ¿Por qué Lupita Nyong'o está obsesionada con Yuri y Carlos Rivera? La actriz ganadora del Oscar lo revela. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o causó tremenda sorpresa al revelar públicamente que es fanática de Yuri y Carlos Rivera. La actriz nacida en México y de padres kenianos, reveló que desde que descubrió un tema que los cantantes realizaron a dueto, no puede dejar de escucharla. "Una canción con la que estoy obsesionada en este momento es de Yuri y Carlos Rivera, y se llama 'Ya no vives en mí'", reveló al programa estadounidense Last night I told de Stephen Colbert (CBS). La protagonista de la película Us detalló cómo conoció este sencillo y las razones de su encanto hacia ella. "La encontré cuando me estaba preparando para la radionovela Romeo y Julieta, simplemente la amo, es apasionada. La forma en la que la letra captura la pasión y la pérdida del amor. Es una canción muy pegajosa, simplemente me encanta, y la escucho una y otra y otra y otra vez", explicó. Al enterarse, Carlos Rivera publicó en su Instagram el fragmento del video donde habla la actriz y lo acompañó con la frase "te amo Lupita Nyong'o. ¿Ya viste güera?" Refiriéndose a Yuri, quien también respondió ante esta muestra de admiración a su trabajo profesional y aprovechó para agradecer que el cantante haya formado parte de esta colaboración para su disco titulado Primera fila. Yuri, Carlos Rivera y Lupita Nyongo Image zoom Credit: David Becker/Getty Images for LARAS; Medios y Media/Getty Images; Roy Rochlin/Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "¡Gracias Dios porque seguimos llegando a otras generaciones y cruzando fronteras!", escribió Yuri en su cuenta de Instagram, donde también compartió el mencionado audiovisual. "¡Gracias Carlos Rivera por ser parte de esto que ya se transformó en un clásico en el corazón de la gente!". El video de "Ya no vives en mí", que fue lanzado en 2018, tiene a la fecha casi cien millones de vistas en YouTube; lo cual, también tiene muy contentos a Yuri y Carlos Rivera.

