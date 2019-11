Lupita Jones confiesa lo más difícil que ha vivido: “El mito [de] que [yo] no quería que hubiera otra miss Universo mexicana. Son cosas que destruyen mi trabajo”. Lupita Jones aclara si es verdad que ella no quiere más Miss Universo mexicanas By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lupita Jones –quien ahora es una de las protagonistas de El señor de los cielos (telemundo)-, sabe de primera mano lo que es ser el blanco de críticas destructivas, que en su caso cerca estuvieron de acabar con su carrera. La ex Miss Universo habló en exclusiva con People en Español sobre los momentos más difíciles que ha enfrentado. ¿Cómo cierras este año? Se fue tan rápido este año que yo no sé por qué, pero siento que no termino de hacer las cosas cuando ya estoy planeando [lo] siguiente. Fue un año con mucho trabajo con el negocio que inicié una vez que salí de Televisa. Image zoom AP Images ¿Cuál es tu negocio? Monté un instituto para desarrollo personal. Los cursos están abiertos a todo público, no solo para las chicas que quieran ser reinas de belleza. Hacemos diseño de imagen personalizado, también hacemos asesorías a empresas. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? El secreto es el emprender cosas nuevas, el no encasillarte en una sola cosa, hacer lo que te gusta y mantener una comunicación constante con la gente. Image zoom GEORGE ROSE/GETTY CONTRIBUTOR ¿Qué es la belleza para ti? Par mí es importante el físico, [la belleza] tiene que ver mucho en cómo te quieres y cómo te aceptas a ti misma, qué es lo que te gusta a ti. En la medida en la que tu aspecto físico proyecte lo que a ti te gusta está bien. Es lo que a ti de dé seguridad lo que a ti te dé confianza y que te sientas bien en la piel que estás llevando. Eso es lo que a mí me gusta sentir de mí misma. ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido en tu carrera? Lo más difícil han sido ciertas críticas [contra mi persona cuyo] único fin es destrozar la reputación o el trabajo que he hecho toda mi vida. Críticas que no tienen ningún fundamento. No está mal que me digan a mí no me gusta lo que haces, tampoco es que le tenga que gustar a todo el mundo, pero críticas que son para destruir a la persona eso es lo más difícil que he enfrentado en mi carrera. Por ejemplo, el mito que se generó que Lupita Jones no quería que hubiera otra Miss Universo mexicana y en torno a eso hay muchas leyendas urbanas al rededor de ese mito. Son cosas que destruyen mi trabajo. ¿Cómo está tu corazón? Estoy muy contenta con mi pareja de cuatro años. Estoy muy acompañada por parte de él. Advertisement

