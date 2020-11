Close

Lupita Jones responde a los ataques de Sofía Aragón y otras exreinas de belleza: “Están siendo muy injustas” Luego de que Aragón alegara supuesto maltratos de Jones, la ex Miss Universo 1991 le contesta y ¡le hace una invitación! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que la segunda finalista del certamen Miss Universo 2019 Sofía Aragón acusó a la directora del concurso Mexicana Universal, Lupita Jones, de supuestos maltratos y "violencia simbólica" durante su preparación para el certamen, Jones le respondió. Tras reconocer que había compartido cuestiones privadas de algunas exconcursantes y ofrecer una disculpa, Jones dijo que respeta las opiniones de los demás y que es importante ver las cosas con perspectiva. Añadió que estas deben reconocer a su vez que en ocasiones demostraron que tenían otras prioridades sobre el compromiso con el título. Image zoom Credit: Victor Chavez/Getty Images; Paras Griffin/Getty Images “Es muy respetable que cada uno hable desde su propia experiencia, pero que también pongan en la balanza las cosas y que reconozcan que en algunas ocasiones no todas dieron el 100 por ciento para esto, no todas se comprometieron adecuadamente para sacar adelante esta responsabilidad”, expresó Jones ante las cámaras del programa de televisión mexicano Sale el sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también Miss Universo 1991 agregó que si bien entiende que ella no sea del agrado de algunas personas, no pueden enfocar todas sus opiniones de ella solamente basándose en una experiencia personal. “Es de sabios reconocer cuando nos equivocamos y yo lo hecho cuando me he equivocado como lo acabo de hacer justamente y, pues, creo que ellas deben darse la oportunidad de poner las cosas en la balanza y de darle a cada cosa y cada acción su justo lugar porque están siendo muy injustas dejando de reconocer lo bueno que esto les pudo dar”, agregó. Jones invitó tanto a Aragón como a otras concursantes a bajar el nivel de agresión hacia su persona y crear un “círculo de confianza” en donde se puedan comunicar sin violencia. Aclaró que sus fuertes declaraciones —en las que señaló cuestiones privadas de las exconcursantes— se debió a la presión de su trabajo de 30 años y porque entiende que se insinuó que ella era una ladrona. Jones añadió también que muchas no reconocen sus derrotas y prefieren echarla por el suelo. “No lo justifico tampoco, no debió ser mi reacción, debí ser mucho más mesurada y tomar mis segundos para respirar y dejar que se enfriara la cabeza antes de hablar”, manifestó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Lupita Jones responde a los ataques de Sofía Aragón y otras exreinas de belleza: “Están siendo muy injustas”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.