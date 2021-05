¡Lupita Jones y su equivocación al felicitar a Andrea Meza tras ganar Miss Universo! Aunque trato de rectificar el mensaje después de compartirlo, ya las redes lo habían replicado y fue demasiado tarde... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que el año pasado exreinas de belleza mexicanas se pronunciaran contra Lupita Jones por presunto maltrato, ella aseguró que sus acusadoras estaban siendo muy injustas. Ahora, tras celebrarse el triunfo de Andrea Meza, tercera mexicana en hacerse con la corona de Miss Universo, la felicitación de la primera hacia la segunda en redes fue polémica y motivo de burlas por parte de los usuarios. El inocente error, no se sabe si cometido por la misma Jones o la persona que quizá le lleva sus redes, fue que el texto incluía la felicitación para la ganadora por su triunfo y… también incluyó el texto planeado, en el caso de que la modelo de Chihuahua no lograra la ansiada corona. Este era el mensaje si la Miss resultaba vencedora: "¡Felicidades, Andrea Meza! Digna representante de México, una joven modelo, ejemplo de lo que nuestro país puede lograr, muchas felicidades por llevar en alto el nombre de nuestro país porque el mundo entero sabe que en México tenemos ciudadanos que logran sus sueños". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la segunda opción, podía leerse a continuación: "PROPUESTA DE TEXTO PARA REDES SI ANDREA NO GANA EN MISS UNIVERSO, ¡Felicidades Andrea! Luchaste por lograr un sueño que desde chica te acompañaba, tu disciplina y talento te llevó hasta el lugar que ocupaste hoy en Miss Universo". Y también: "Digna representante de nuestro país, pusiste el nombre de México en alto y de pie te aplaudo, porque nos dejas claro que querer es poder y los mexicanos queremos llegar muy lejos". Pese a que el mensaje fue finalmente corregido, las redes ya habían repartido la foto del primero y la polémica estaba servida: "Un minuto de silencio por el community manager de Lupita Jones", bromeó alguien; "deja un corazón si fue Lupita Jones, retweet si fue su CM", escribió alguien más.

