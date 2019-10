Lupita Ferrer vuelve a las tablas En octubre, Ferrer regresará a las tablas en Miami en el la obra Lupita Ferrer Drama Queen. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz venezolana Lupita Ferrer regresa a uno de sus primeros amores; el teatro. La intérprete mexicana contará intimidades, alegrías, tristezas y todos los pormenores que atravesó para llegar a convertirse en una de las actrices más reconocidas de su natal Venezuela y México, su llegada a la televisión, a Hollywood, a ser la primera latina en las urbes hollywoodienses, y su transitar por la vida. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Ferrer regresará a las tablas en Miami en el show Lupita Ferrer Drama Queen para “contar sus historias mientras canta, declama, imita, pero sobre todo llora, llora y llora como ella sabe hacerlo mejor que nadie”, según los representantes de la artista. “No será basado en los rasgos de un personaje ficticio creado por Delia Fiallo, sino inspirado en eventos de su vida nunca contados y que resalta el contraste de una diva clásica y una moderna”. Image zoom Alberto Tamargo/Getty Images “Yo toda la vida he tenido pasión por vivir intensamente cada uno de mis personajes los he amado y odiado profundamente. Algunas veces no sé qué ha sido realidad o cual ficción”, dice la actriz. Image zoom Venevisión El espectáculo reflexiona sobre la vida de una gran diva, que ha pasado toda la vida fingiendo el amor en la pantalla pero que a ella se le escapo como agua entre los dedos. En sus propias palabras: “una experta en el amor, pero no estoy segura si lo conseguí para mi”. La obra Lupita Ferrer: Drama Queen se presentará desde el 16 – 20 de octubre, miércoles, jueves, viernes y sábado 8 p.m. y el domingo a las 7 p.m. hora de Miami. Advertisement EDIT POST

