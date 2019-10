¡Lupita Ferrer regresa al teatro por todo lo alto! By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Los fans de la actriz venezolana esperaban el regreso de la reina de las telenovelas con ansias. La espera se ha acabado puesto que Lupita llegó a dar a todos una "master class" de cómo ser una verdadera diva... en la vida real y ante los reflectores. Empezar galería Lupita Ferrer Image zoom Cortesía: Abraham Pulido La gran actriz venezolana debutó su obra Lupita Ferrer: Drama Queen en el teatro Paseo de Miami ante cientos de miembros de la prensa, amigos y familiares. Este proyecto “unipersonal pero combinado con video, con fotos, con música”, fans de la actriz la verán cantando, actuando y contando detalles de su fascinante vida y trayectoria en la televisión. Advertisement Advertisement 50 años de trayectoria Image zoom Cortesía: Abraham Pulido Lupita dice que hay bastante tela por cortar en cuanto a anécdotas de su vida personal y esto se verá reflejado en la obra dirigida por el cineasta venezolano Abraham Pulido. “Es la paradoja que existe en muchas artistas. Queremos ser famosas, queremos el éxito, queremos la fama, pero al mismo tiempo, las mujeres sobre todo queremos una vida personal satisfactoria. Queremos una pareja, hijos, si se puede, y somos muy pocas que logramos esa combinación”, confesó Lupita en exclusiva a People En Español. Personal vs. Profesional Image zoom Cortesía: Abraham Pulido En la obra, Lupita comienza pidiéndole a Dios que le quite la fama. “Es la paradoja que existe en muchas artistas. Queremos ser famosas, queremos el éxito, queremos la fama, pero al mismo tiempo, las mujeres sobre todo queremos una vida personal satisfactoria. Queremos una pareja, hijos, si se puede, y somos muy pocas que logramos esa combinación”, confesó Lupita en exclusiva a People En Español. Advertisement Dilema Image zoom Cortesía: Abraham Pulido “Es una problemática interesante, ese ha sido un poco el drama de mi vida. Que yo he tenido un éxito grande, profesional —yo no me puedo quejar— con la prensa, todos me quieren. Pero en mi vida personal yo me he visto afectada, afectada, sí”. Transparente Image zoom Cortesía: Lupita Ferrer “No pude tener hijos, los matrimonios no me resultaron por diversos motivos que se cuentan ahí en la obra”, dice Lupita. Isabel Riera Image zoom Cortesía: Lupita Ferrer La diseñadora venezolana ha sido la encargada del vestuario de la obra. “Ha hecho los trajes muy apropiados para los pocos cambios de ropa porque el director no me lo permite”. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Cómo pasa el tiempo! Image zoom Cortesía: Abraham Pulido “Yo comencé en el teatro muy jovencita en caracas con obras de Hamlet, de William Shakespeare en el año 1967, entonces yo tengo 50 años de carrera”. Reflexiones Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images “Nunca pensé que mi vida fuera hacer así”. Su misión Image zoom Alberto E. Tamargo/ Sipa USA “Lo que quiero es que las chicas aprendan de mis aciertos y mis errores para dejar un pequeño legado, sobre todo las artistas hispanas”. Advertisement Advertisement Advertisement ¿Y la televisión? Image zoom Getty Images “Esas novelas que yo hice no se van a volver a dar porque eso fue un conjunto de factores. Eso fue una época romántica. Hoy en día no hay romanticismo. Las telenovelas pueden existir si se cambian de estructura y las historias tienen que ser diferentes porque no puede estar divorciada de la realidad”. ¡Imperdible! Image zoom Cortesía: Abraham Pulido La obra Lupita Ferrer: Drama Queen presentará sus funciones 16 al 20 de octubre en el Paseo Wynwood. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

