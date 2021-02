Close

¡Qué triste! ¡Muere famosa reportera de Univisión! Acostumbrados a verla en El gordo y la flaca o Primer Impacto, los famosos reaccionaron incrédulos ante la noticia. QEPD. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia del famoso show de Univisión Primer impacto está de luto ante la triste pérdida de su reportera Lupita Elizondo. Según aseguró Publimetro, la bella periodista murió inesperadamente a causa de un infarto fulminante, algo que aseguró una fuente cercana a la fallecida en Houston, Texas. El programa lo anunció así desde sus redes: "El equipo de Primer impacto lamenta la muerte de nuestra reportera Lupita Elizondo y envía las más sentidas condolencias a su familia. Siempre será recordada por su calidad humana, profesionalismo y servicio a la comunidad. Que en paz descanse". También desde El Gordo y la flaca quisieron expresar sus condolencias ante tan triste suceso: "Triste noticia. Lupita colaboró también por muchos años para nosotros desde Monterrey, una gran persona, muy profesional. Enviamos nuestro más sentido pésame a su esposo y demás familiares. Descanse en paz", escribieron también junto a un corazoncito roto. Las celebridades no tardaron en reaccionar: "Mi Lupita hermosa", escribió Karina Banda, "mi primer trabajo en televisión fue hace 14 años junto a ella, teníamos un segmento de entretenimiento juntas. Varias veces cuando salíamos del show", recordó la esposa de Carlos Ponce, "le acompañaba a grabar sus audios de las notas para El gordo y la flaca", dijo añadiendo unos emojis en llanto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué pena tan grande", anunció Laura Sierra, presentadora de la edición digital desde Houston. "Dios la tenga en su santa gloria y le de pronta resignación a su familia". "Siempre estarás en nuestro corazones", compartió Jackie Guerrido. "Nuestras oraciones para sus familiares". RIP.

