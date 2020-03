Lupita D'Alessio preocupa a sus fans por su aspecto. "Ni se parece" La cantante compartía cariñosa un video de agradecimiento por su 66 cumpleaños que provocó innumerable reacciones de sus seguidores. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo de su 66 cumpleaños una sonriente Lupita D’Alessio compartía un video y unas palabras de agradecimiento con sus seguidores por todas la felicitaciones recibidas en este día tan especial. “¡Amigos, mil gracias a cada uno de ustedes por sus felicitaciones de cumpleaños, estoy muy agradecida, los amo”, escribió entusiasmada la reconocida cantante en su perfil de Instagram. El video no ha dejado a nadie indiferente. Aunque sonriente y feliz, la actriz se ve muy cambiada y así se lo han dejado saber algunos de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ni se parece”, “Esa no es Lupita”, “Parece de 85”, escribieron tan solo algunos. La respetada cantante mantiene lo más importante, sus ganas y entusiasmo por la música. Es por ello que esta madre coraje acaba de anunciar su regreso a los escenarios con una nueva gira, De la nada hasta ahora tour, un proyecto que le tiene muy emocionada con el que celebra cinco décadas en los escenarios. La Leona dormida, como la llaman, regresa con más ganas que nunca, porque si algo no ha cambiado en ella es su amor por el público y las canciones que interpreta. ¡Lo mejor en esta nueva etapa! Advertisement

