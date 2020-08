D'Alessio —quien ha recibido hirientes críticas en redes sociales por su imagen— publicó también un video de la hermosa vista al mar de su apartamento, donde les decía a sus seguidores: "Quería agradecerles sus comentarios hermosos de tanto amor que me mandan de todas las partes del mundo. Gracias, están correspondidos. Y los que no son tan hermosos, que hablan de mi edad, de mi vejez, pero me siento tan orgullosa de aceptar mi vejez con dignidad, y de ser auténtica como Dios me ha permitido serlo. Me ha dado identidad para no parecerme a nadie ni pretender ser como alguien más, sino ser yo, auténtica. Eso es lo único que quiero trasmitir, y la obra De Dios que hace en mi vida diariamente. No soy perfecta, pero le agradezco a Dios que me haya rescatado. Su amor me rescató y su amor me dio vida eterna. Quería agradecerles sus hermosos comentarios, y a los que no son tan hermosos, también que Dios me los bendiga". Nuestro más sentido pésame para ella y el resto de la familia.