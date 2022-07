Lupita D'Alessio sufre una dura pérdida por la que está de luto La cantante Lupita D'Alessio despidió con mucho dolor a uno de los miembros de su equipo con un sentido mensaje de redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lupita D'Alessio acudió a su cuenta de Instagram para despedirse de una persona muy cercana a su corazón, su bajista Sergio Domínguez. "Anoche partió con el señor Jesús el maestro y hermano Sergio Dominguez, mi bajista de toda la vida", comenzaba explicando la "leona dormida". "Gracias por tanto, Sergio. Siempre estarás en mi música y en mi corazón. Abrazo con todo mi amor a la familia Domínguez Belman", añadía la cantante de balada romántica. "Seguiremos juntos, Dios primero", finalizaba así con este bonito recuerdo a su compañero. A pesar de esta golpe, la intérprete continuará con sus compromisos profesionales con los que ya se ha comprometido. Con 50 años de carrera profesional, Lupita D'Alessio se ha convertido en una de las cantantes más importantes en Latinoamérica. Su último material discográfico lo lanzó en el año de 2017, y temas como "Cóncavo y Convexo", "Huele a peligro", "Costumbres", "Debut y despedida", "Yo sigo aquí" y "Final", fueron todo un éxito. Actualmente, Lupita D'Alessio, de 67 años, está promocionando su reciente álbum y DVD de la presentación que realizó en la Arena Ciudad de México y continúa con su gira Aquí estoy yo. Lupita DAlessio Lupita DAlessio | Credit: Mezcalent Además, cabe destacar que en la pasada edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), la artista fue reconocida con el Premio Leyenda como un homenaje a toda su carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un artista que ha alcanzado el éxito y ha resistido la prueba del tiempo", mencionaba el comunicado de la organización de dichos premios. "Lupita D'Alessio sostiene más de 50 años de una exitosa trayectoria artística que ha consagrado con gran tenacidad y fuerza, creando un estilo único que la han elevado como una de las mejores intérpretes de México y una superestrella de la música en Hispanoamérica".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lupita D'Alessio sufre una dura pérdida por la que está de luto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.