Lupita D'Alessio confirma su retiro e inicia su gira del adiós: "Es un gracias" Tras más de medio siglo de carrera profesional, Lupita D'Alessio ha tomado una importante decisión y explica las razones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de medio siglo de trayectoria profesional, Lupita D'Alessio es un referente de la música latinoamericana gracias a su forma de interpretar temas como "Leona dormida", "Mudanzas", "Que ganas de no verte nunca más", "Ni guerra ni paz" y "Ya no regreso contigo", entre otras. La famosa había mencionado que no estaba interesada en morir en el escenario como otros de sus compañeros. Así, había anunciado su retiro y ahora lo confirma. "De mucha convicción, de saber y hacer lo que me gusta. Después de 52, 53 años en la música, decir 'adiós', decir 'gracias', implica; híjole, no hay palabras", advirtió D'Alessio al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No es adiós, es un gracias. Perdón que insista, pero es un gracias porque es el momento. Hay una línea delgada; es el momento de irte bien, arriba, sana, estable, en todos los sentidos. Que me vea bien, que esté vocalmente bien y con esa imagen se queden". La cantante explicó la razón de su decisión y asegura que quiere dejar la carrera de manera digna y le gustaría que el Zócalo de la Ciudad de México sea el lugar de su último concierto. "No me gustaría que me vieran mal, no. Ya cumplo 70 el año que entra y creo que es el momento de irse, ahorita", confesó. "Por supuesto, es un monumento, es una joya el Zócalo. Voy a llorar si lo pudiera hacer y primero Dios lo vamos a lograr". Lupita D'Alessio Lupita D'Alessio | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupita D'Alessio asegura que todos los días lucha para ser una mejor persona. "Soy una mujer muy frágil. Mi mamá decía 'eres una muñequita de cristal, que si le haces así [le das un pequeño toque], se desmorona completamente'. Y sí, me han desmoronado muchas veces", reveló. "El interior se trabaja día a día, espiritualmente siempre, es todos los días; es un proceso y en el proceso me voy a morir".

