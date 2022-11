Lupita D'Alessio anuncia su retiro profesional: "Creo que es tiempo" Tras más de medio siglo de carrera profesional, Lupita D'Alessio revela que se retira de los escenarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de 50 años de trayectoria profesional, Lupita D'Alessio se ha convertido en un referente de la música en Latinoamérica. Su forma de interpretar logró que los temas a su cargo se convirtieran clásicos; así, canciones como "Mudanzas", "Como tú", "Ni guerra ni paz", entre muchas otras. Ahora, considera que ha llegado el momento del retiro. "La verdad es que sí. Creo que es tiempo [de decir adiós]", mencionó D'Alessio a los medios de comunicación. "Los tiempos son de Dios, no míos, pero siento que ya debo empezar a entrenarme para ese momento. Y esto es gracias a México, porque aquí es donde me di a conocer. Este Gracias Tour de Lupita para dar gracias a todos los mexicanos por estos 52 años que han pasado de generación a generación". La cantante asegura que con esta serie de presentaciones comenzará su paulatina salida de los escenarios. Es entrenarte a este justo momento de decir adiós. No sabemos cuándo, pero sí pronto. Porque ya tengo 68 años; no es que vocalmente esté mal, al contrario, estoy súper bien; pero el cuerpo dice otra cosa. Ya voy a cumplir 69 y tengo que pensar que va a haber un momento que me toque que ir", confesó. "Tengo una vida, soy abuela, mamá, mujer y tengo mi privacidad también. Pero, por supuesto, creo que por todo lo alto tendríamos que hacerlo [el retiro] y eso es lo queremos. Pero vamos a empezar poco a poquito con el Gracias Tour por la edad". Lupita D´Alessio Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupita D'Alessio asegura que su mayor interés es retirarse de una manera digna y a lo grande. "Hay que irse bien, fuerte, sana, vocalmente bien, arriba no abajo, no mal. Creo que es importante saberse retirar; aunque sean sentimientos encontrados, aunque sea tu vida el escenario", advirtió. "Siento que no es fácil tomar una decisión así y no la estoy tomando. Siento que hay que ir pensando en eso porque ya estoy grande, no mal, pero no quiero causar una lástima; que la gente vea a Lupita, que la recuerde como siempre la ha visto y eso es lo que decido de corazón".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lupita D'Alessio anuncia su retiro profesional: "Creo que es tiempo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.