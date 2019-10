Lupillo Rivera ya olvidó a Belinda ¿Se casó? People en Español obtuvo en exclusiva unas imágenes del cantante en las que aparece junto frente a una chica vestida de novia. ¡Con velo y todo! By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tal parece que el cuento de Lupillo Rivera y es cuestión del pasado. Luego de varios meses de especulaciones de un supuesto romance entre los artistas, el cantante de música regional mexicana aseguró que no existe una relación entre ellos. Pero ahora, parece que sus pensamientos están en otra parte, o en otra mujer. People en Español obtuvo en exclusiva unas imágenes del cantante de “Qué te ha dado esa mujer” en las que aparece junto frente a una chica vestida de novia. ¡Con velo y todo! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía ¿Será un nuevo proyecto? ¿la grabación de un video musical? ¿en realidad se casó? Eso todavía estamos por descubrirlo, y les prometemos averiguarlo en la mayor brevedad posible. Por lo pronto, sabemos que el hermano de Jenni Rivera no quita el dedo del renglón en cuanto a su carrera musical se refiere. En estos momentos se encuentra en Colombia para realizar una serie de presentaciones en el mes de octubre. Image zoom ¿Qué pasó con Belinda? “Todos piensan que son amigos, pero hay algo más. Tal vez ellos quieran mantener todo en privado”, dijo entonces una fuente cercana a los intérpretes mexicanos. Hasta el mismísimo Ricardo Montaner, quien fue compañero de ambos en La voz México, dijo que ya era hora de que lo aceptaran. Sin embargo, la intérprete de 29 años negó rotundamente un romance con Rivera, de 47. “Nada de nada”, expresó contundente Belinda a People en Español como respuesta a los reportes del romance. “Siempre que me ven trabajando con alguien están estos rumores”. Y agregó la intérprete de “Sapito”: “Dijeron [que tenía un romance] con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa. Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto”. Advertisement EDIT POST

