Lupillo Rivera y su novia celebran su primer aniversario con esta adorable foto navideña La pareja derrochó miel y gritó a los cuatro vientos lo felices que son con esta divertida imagen, que hizo que algunos compararan a Soto con Shakira. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lupillo Rivera compartió una fotografía navideña con su novia Giselle Soto para celebrar su primer año de noviazgo y confirmar que están superenamorados. Junto a un árbol de Navidad y vestidos con pijamas inspirados en las fiestas, el cantante mexicoamericano le dedicó unas dulces palabras a su pareja con las que le confesó lo agradecido que está de tenerla en su vida y asegurar que es un “regalo de Dios”. “Gracias por tanta felicidad en este tiempo... eres el regalo de Dios que vino a iluminar mi camino de nuevo”, le comentó el hermano de la fallecida Jenni Rivera. Soto le respondió con la misma intensidad: “En este tiempo y para siempre mi amor”. La foto cuenta con más de 55,000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios, en los que los seguidores del cantante consideran que Soto es una fotocopia de Shakira: “Se parece muchísimo a Shakira”; “idéntica a Shakira”; “pensé que era Shakira”; “creí que era Shakira, qué bonita” fueron algunos de los de mensajes que inundaron la publicación del cantante. La joven empresaria de 25 años tampoco dejó pasar la ocasión y también colgó una fotografía similar en la que le agradecía al intérprete de “El rey de los borrachos” su compañía. Junto a la imagen le escribió un mensaje en el que manifestó lo feliz que se encuentra en su relación y destacó sus cualidades de caballero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Desde el primer día, hemos hecho las cosas a nuestra manera y no cambiaría nada. Siempre me has hecho sentir tan hermosa, tan valiosa y enamorada sin tener que preguntar si me amabas por igual. Eres una raza y el tipo de caballero que toda mujer sueña tener. Gracias por sostener mi mano en esta montaña rusa en la que estamos viviendo juntos. Nunca tenemos las respuestas, pero siempre las resolvemos. Feliz aniversario”, escribió Soto en su cuenta de Instagram. Además de las adorables fotos y románticos mensajes a través de las redes, la pareja celebró su aniversario distrufando de chocolate caliente en casa con tazas personalizadas. Image zoom Credit: Instagram / Giselle Soto Lupillo presentó a mediados del pasado septiembre a través de las redes sociales a su novia en un romántico vídeo. Desde entonces, la pareja no ha dejado de compartir su historia de amor con sus más de un millón de seguidores en las redes.

