Así de agria y polémica está siendo la relación de Lupillo Rivera con su exmujer Mayeli Alonso By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Aaron Davidson/Getty Images for Univision Communications La traumática ruptura de Lupillo Rivera y su ahora exmujer el año pasado se ha prolongado con cruces de acusaciones y declaraciones hirientes por ambas partes. Lo último fue la reacción del cantante a una foto casi porno de la madre de sus hijos. Empezar galería Lupillo Rivera y Mayeli Alonso Image zoom Instagram/Mayeli Alonso Se casaron en 2006 y formaron un matrimonio durante 12 años. Advertisement Advertisement Sorprendieron a todos Image zoom Aaron Davidson/Getty Images for Univision Communications La ruptura de la pareja dejó a todos en estado de shock, incluyendo la familia de Lupillo Rivera. Pensó que su matrimonio iba a durar e incluso tenían planes de ampliar la familia. Anunciando al mundo Image zoom Mayeli Alonso/Instgram Mayeli Alonso anunció muy feliz que su divorcio se había finalizado. Advertisement Sus hijos Image zoom IG/Mayeli Alonso Tienen dos hijos, Karisma y L'Rey, y en sus redes sociales Lupillo Rivera declaró que está agradecido por sus hijos a pesar de todo lo que ha sucedido. Los quinces de Karisma Image zoom Oficina de Lupillo Rivera Hubo mucho drama en torno a la fiesta de la jovencita por las desavenencias de sus padres Supuesto engaño Image zoom Cortesía de la artista "Desafortunadamente se dio la noticia en un medio de comunicación y vincularon mi separación a causa de una supuesta infidelidad de mi persona, lo cual repruebo y niego absolutamente ya que esto jamás sucedió y están dañando mi reputación desacreditando mi persona", respondió Alonso a los rumores de una infidelidad. Advertisement Advertisement Advertisement Envida Image zoom Instagram/Mayeli Alonso En una entrevista con su amiga Elisa Beristain, Alonso comentó que Lupillo Rivera le reprochó que ya no pasaba tiempo con él debido al programa Rica, Famosa, Latina que protagoniza. Ella no se contuvo Image zoom Mayeli Alonso/instagram En sus redes sociales, Mayeli Alonso no tuvo problemas de responder preguntas que tenían que ver con lo que Lupillo Rivera dice sobre ella. Aclarando las cosas Image zoom Instagram/ Mayeli Alonso "Siempre va a haber gente que quiere hablar. Los únicos que saben lo que pasó en ese momento fuimos él y yo. Esa explicación no se la merece ni mi hija porque es mi intimidad, son mis cosas, yo soy dueña de mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera, es lo que no ha entendido la gente. Yo no le tengo que dar explicaciones a nadie de lo que yo hago con mi cuerpo o con mi mente o con mi vida", dijo en El gordo y la flaca. Advertisement Advertisement Advertisement Contra su foto de Instagram Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images "Yo creo que uno como padre y como madre antes de hacer cualquier negocio debes pensar en los hijos porque yo no voy a salir en una película pornográfica, aunque pueda ganar millones, sin pensar en mis hijos", dijo el cantante el en programa de CHISME NO LIKE. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Así de agria y polémica está siendo la relación de Lupillo Rivera con su exmujer Mayeli Alonso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.