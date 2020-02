Lupillo Rivera y Belinda podrían verse las caras de nuevo. ¿Cuándo y cómo será? El cantante ha confesado entre risas que tiene previsto asistir a ver el musical Hoy no me puedo levantar, de Mecano, que protagoniza su expareja. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue sin duda la noticia bomba del 2019. El romance entre Belinda y Lupillo Rivera se convertía en lo más comentado dentro y fuera de cualquier plató. La chispa saltó durante su paso como coaches de La Voz y aunque intentaron llevarlo en la más estricta intimidad, el asunto se filtró. No fue mucho tiempo pero sí el necesario para que Lupillo la considerase la mujer más bella del mundo y uno de sus grandes amores. Incluso para que se hiciese un tatuaje con su rostro. Lo suyo acabó pero en una reciente entrevista con motivo de sus veinte años de carrera ha confesado que podrían verse las caras muy pronto. Ha sido el programa Venga la alegría el que informaba de la posibilidad de ir a ver a su exchica este fin de semana con el estreno de Hoy no me puedo levantar, en México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la pregunta de si iba a ver a Belinda, esta fue su enigmática respuesta. “Es que no puedo decirte. Porque si digo que voy a ir ya van a llegar todos allá y se le va a hacer un desorden con la muchacha”, comenzó diciendo al programa. “Me gusta mucho el teatro, me gusta mucho Mecano, tenemos que ir a ver la obra”, dijo con una carcajada y una sonrisa muy picarona. A juzgar por sus gestos y palabras el encuentro podría producirse más pronto que tarde. A pesar de haber roto, ambos mantienen una relación de respeto y admiración absoluta, así que su encuentro no sería incómodo porque entre ellos predomina el cariño. Advertisement

