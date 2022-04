¿Lupillo Rivera trabajaría con Christian Nodal? Esta fue su respuesta La relación sentimental que Christian Nodal mantuvo con Belinda ocasionó algunos conflictos con Lupillo Rivera, quien fue ex de la actriz. ¿Alguna vez los cantantes de regional trabajarán juntos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de que Belinda y Christian Nodal presumieran su romance por todo lo alto. Se rumoró que la actriz también tuvo un idilio con Lupillo Rivera, cuando ambos eran couches de La Voz México; incluso, el segundo cantante dio detalles de la relación sentimental y se tatuó el rostro de la cantante de "El sapito" en un brazo. Ahora que la pareja ha terminado de manera definitiva ¿el hermano de la Diva de la Banda estaría dispuesto a colaborar profesionalmente con su colega de regional mexicano? "Sí algún día se presentara ese proyecto, con mucho gusto [trabajaría con Christian Nodal]. Me confío mucho. Estoy muy confiado en mí mismo, con mi talento y para hacer lo que quiera con cualquier persona", advirtió Rivera al programa mexicano de televisión Chismorreo (Multimedios). "Todos los artistas andamos en el mismo camino, todos los artistas andamos con las mismas batallas y las mismas preguntas de la prensa, entonces hay que saber simplemente jinetearlos y nosotros seguir adelante". Respecto a las comparaciones entre ambos por sus respectivas relaciones sentimentales con la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate, el también llamado Toro del corrido quiere dejar atrás cualquier polémica, incluyendo los enfrentamientos que protagonizaron en algún momento. "Creo que cada quien tuvimos nuestro tiempo, cada quien disfrutamos nuestro tiempo y cada quien tuvimos nuestra vida, yo la verdad no me opongo a hacer algo con ningún artista", concluyó. Lupillo Rivera y Christian Nodal Credit: Lupillo Rivera Instagram/Christian Nodal Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La posibilidad de una colaboración ha quedado abierta por lo menos en lo que a Lupillo Rivera respecta. Ahora, habrá que cuestionar a Christian Nodal al respecto; aunque desde el inicio de su carrera este último se ha caracterizado por compartir micrófono y escenario con diversos colegas e interpretando diversos géneros. Quizá en algún momento, ambos famosos sorprenden con un dueto. Solo el tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Lupillo Rivera trabajaría con Christian Nodal? Esta fue su respuesta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.