People en Español muestra en exclusiva la foto del tatuaje que Lupillo Rivera se hizo de Belinda El cantante Lupillo Rivera se hizo un tatuaje de su compañera de La Voz México, la también cantante Belinda, con quien según una fuente de ese show, él vive un romance desde hace meses. ¡Mira la foto que confirma que Rivera sí lleva una imagen de Belinda muy cerca de su corazón! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message ¿Tiene Lupillo Rivera grabada a Belinda en su corazón? Eso aun no se sabe a ciencia cierta, pero donde sí la tiene tatuada es en su piel. Esta imagen, tomada durante una cena familiar del artista en Los Ángeles y obtenida en exclusiva por People en Español, muestra que el intérprete de “Son tus perjúmenes mujer” se hizo un tatuaje en el brazo izquierdo del rosto de su bella compañera en el programa La Voz México. Image zoom Una fuente de ese programa musical transmitido por TV Azteca —donde ambos forman parte del elenco de coaches— aseguró a People en Español en junio que Rivera se había tatuado la cara de la cantante como muestra de la intensa relación que ambos estaban viviendo muy privadamente, fuera de las cámaras. “Lupillo y Belinda están juntos”, aseveró la fuente del romance que habría florecido durante las grabaciones del show hace unos tres meses. “Llegan [a las grabaciones juntos], se van juntos y ella siempre que tiene un descanso pasa tiempo en el camerino de Lupillo”. Image zoom IG/Lupillo Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este también habría acompañado a Belinda durante la grabación de “Amor a primera vista”, su nuevo video junto al grupo mexicano Los ángeles azules, para apoyarla. “Todos piensan que son amigos, pero hay algo más. Tal vez ellos quieran mantener todo en privado”, agregó entonces la fuente. La intérprete de 29 años ha negado rotundamente un romance con Rivera, de 47. “Nada de nada”, expresó contundente Belinda a People en Español como respuesta a los reportes del romance. “Siempre que me ven trabajando con alguien están estos rumores”. Y agregó la intérprete de “Sapito”: “Dijeron [que tenía un romance] con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa. Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto”. Por su parte, Rivera no se ha pronunciado al respecto, limitándose a decir que la cantante es un cañón de mujer. “Es una mujer muy atractiva, es la mujer más bella que he conocido en mi vida ”, expresó el dicharachero hermano de la desaparecida Jenni Rivera a People en Español. Aunque la existencia del tatuaje ya es un hecho, tal y como muestra esta foto, ahora solo falta preguntárle a Cupido si en realidad flechó a los cantantes —y si ellos están listos para admitirlo. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image <em>People en Español</em> muestra en exclusiva la foto del tatuaje que Lupillo Rivera se hizo de Belinda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.