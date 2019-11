Lupillo Rivera sorprende con un mensaje esperanzador y de apoyo a las mujeres El cantante, siempre comprometido, compartió este emotivo video para promocionar la conferencia motivacional de su hermana Rosie sobre los testimonios fuertes de su vida. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una vez más, Lupillo Rivera ha vuelto a ser un caballero. En esta ocasión su mensaje no va dirigido a ninguna de sus exparejas o amores, sino a todas las mujeres del mundo que no pasen por su mejor momento. Con motivo de la conferencia motivacional que va a ofrecer su hermana Rosie Rivera, el cantante quiso aprovechar la ocasión para invitar a todas las personas que quieran cambiar y mejorar su vida a este encuentro tan especial. A través de las duras experiencias que ha vivido su hermana, muchas mujeres pueden compartir también sus vivencias y encontrar salida a sus preocupaciones. "No tienen que hacer un cambio, simplemente permita que siembren esa semilla en su corazón. Atrévanse, sean valientes y escuchen ese gran mensaje", expresó Lupillo en un video que colgó en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Últimamente sus mensajes han ido dirigidos a las dos mujeres de su vida, Belinda y Mayeli Alonso. A la primera le declaraba su amor eterno, confirmando así su romance, un secreto a voces. Con su exmujer no fue tan romántico pues las cosas no han terminado demasiado bien pero igual ha sido un caballero y mostrado absoluto respeto por la madre de su hija. En estos momentos Lupillo es un hombre soltero y sin compromiso, las mujeres de su vida son ahora las integrandes de su familia, como su hija Lupita y en este casi su hermana Rosie, a quien ha mostrado su apoyo más incondicional. Con este video en sus redes, Lupillo ha defendido y secundado la causa de su hermana y su lucha por ayudar a otras mujeres que en algún momento se vieron en su situación. Advertisement

