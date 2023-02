Así habló Lupillo Rivera sobre rumores de que Belinda es una interesada Tras los señalamientos en contra de Belinda, a quien señalan de tener relaciones sentimentales con personas que puedan darle lujosos regalos, su ex Lupillo Rivera fue cuestionado al respecto ¿qué respondió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante varios años, se ha especulado que Belinda recibe dinero y artículos de parte de sus parejas sentimentales. De hecho, algunos exnovios como Criss Angel y Christian Nodal hicieron público que la cantante les había solicitado recursos económicos para proyectos personales y profesionales. Ante ello, Lupillo Rivera, quien mantuvo un romance con la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate, ha aclarado en diversas ocasiones que nunca le hizo regalos costosos o recibió petición alguna de ese tipo. Ahora, el intérprete de "Sufriendo a solas" también respondió a los rumores que aseguran la actriz solo se relaciona sentimentalmente con hombres que puedan ofrecerle lujos. "No puedo comentar absolutamente nada de la mujer [Belinda]", advirtió Rivera a los medios de comunicación. "Porque es lo debe hacer un hombre: callar. Y desearle lo mejor del mundo, nada más". De hecho, la intérprete de África en la serie Bienvenidos a Edén ha sido enfática en el tema y ha mencionado que es una mujer trabajadora que no necesita del apoyo masculino para tener las cosas que le gustan. "Nunca se ha necesitado de un novio para darse lujos ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos de absolutamente nadie para tener la vida que queramos, ¡de nadie!", advirtió hace un tiempo. "Porque solitas podemos lograr las cosas; eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera". Belinda y Lupillo Rivera Belinda y Lupillo Rivera | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Actualmente, a la famosa de origen español se le ha relacionado sentimentalmente con Gonzalo Hevia Baillères, un socialité mexicano que es heredero de un importante conglomerado de tiendas de lujo; pese a que se les han visto juntos de manera frecuente y, en algunas ocasiones, muy cariñosos, Belinda ha desmentido que sea su novio.

