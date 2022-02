Lupillo Rivera se pronuncia ante el nuevo libro de su sobrina Chiquis Por primera vez, Lupillo Rivera habla sobre Invencible el segundo texto biográfico de su sobrina Chiquis que ha dado mucho de qué hablar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Chiquis lanzó a la venta su más reciente libro titulado Invencible; el cual, ha desatado la molestia entre diversos miembros de la dinastía Rivera, debido a que hace alusiones directa en su contra, según ellos han señalado. Sin embargo, además de sus hermanos, la primogénita de Jenni Rivera también ha encontrado apoyo en otros miembros de su familia, como Lupillo Rivera, quien no dudó en pronunciarse sobre esta publicación. "La quiero felicitar, primero porque fue muy privada en su vida", advirtió Lupillo al programa estadounidense de televisión Al rojo vivo (Telemundo). "Fue una mujer hecha y derecha porque no anduvo divulgando, ni diciendo, ni haciendo las cosas de que 'ayúdenme con esto o miren cómo es [esto]'. Para mí eso es una mujer completa". El intérprete de "Que me entierren cantando" también hizo frente a los señalamientos que aseguran le compró una casa a Belinda, para la cual la cantante le pidió un préstamo a su exnovio Christian Nodal, con el fin de terminarla de pagar. "A Belinda jamás le tuve que dar nada de dinero. Nunca le compré nada", aclaró. Chiquis Rivera Lupillo Rivera Credit: IG Chiquis Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante solamente reveló que le hizo algunos obsequios pequeños, pero nada de un gran valor económico. "Le compré regalitos, una bolsita aquí y allá, pero nada extravagante, la verdad", mencionó. Lupillo Rivera quiere alejarse de los escándalos y ahora prefiere enfocar sus energías en los diversos compromisos de trabajo que incluyen presentaciones en México y Estados Unidos; además, continúa promocionando su más reciente sencillo titulado "La tóxica".

